НУК – флагман развития украинско-корейских отношений!

Ректор НУК Евгений Трушляков подписал Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом кораблестроения им. адмирала Макарова и Куньсанским Национальным университетом республики Южная Корея.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

Меморандум был подписан 2 ноября в ходе встречи между представителями украинских и корейских университетов в Корейском образовательном центре в Украине. Таким образом, НУК вошел в пятерку украинских вузов, которые стали флагманами развития научного и академического сотрудничества между высшими школами обоих государств. Подобные меморандумы также заключили Национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киевский национальный лингвистический университет и Днепровский национальный университет таможенного дела и экономики.

В ходе переговоров, которые состоялись между представителями НУК и Кунсанским университетом, обсуждались возможности совместных учебных программ, академической мобильности, совместных научных исследований, трансферта технологий и культурного взаимодействия. По словам ректора НУК Евгения Трушлякова – сотрудничество в образовательной и научной сферах с университетами Южной Кореи на сегодняшний день является достаточно новым и перспективным направлением для украинских высших учебных заведений, и тот факт, что именно НУК выступил одним из зачинателей такого сотрудничества, свидетельствует о высоком международном авторитете нашей «корабелки» и является одним из стабилизирующих факторов её дальнейшего развития. Ректор также выразил уверенность, что новый вектор сотрудничества поднимет имидж университета и города на международной арене и позволит осваивать новые рынки образовательных услуг и трансферта технологий.

Немаловажным результатом переговоров стало открытие для николаевских студентов возможности участвовать в корейских образовательных программах. Со слов руководителя Центра международного сотрудничества НУК Михаила Михайлова, студенты всех николаевских вузов и колледжей смогут подавать заявки на участие в корейских стипендиальных программах и программах культурного обмена через кораблестроительный университет.

Кунсанский национальный университет входит в Топ-10 технических университетов Южной Кореи и является лидером в кораблестроительном образовании одного из самых экономически развитых государств мира.