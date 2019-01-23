В 2018 году порт «Ника-Тера» продемонстрировал рекордный 40% рост перевалки

В 2018 году «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, продемонстрировал стремительное развитие, установив абсолютный рекорд грузооборота порта, достигший более 5,84 млн тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На фоне двухпроцентного роста грузооборота в морских портах Украины в 2018 году ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» обеспечил собственный прирост перевалки на уровне 40% и занял вторую позицию в топ-списке крупнейших частных стивидорных компаний страны.

Порт «Ника-Тера» в минувшем году обработал 335 судов (229 судов годом ранее) и превысил грузооборот 2017 года на 1,67 млн тонн. Рекордных темпов роста грузооборота удалось достичь, в том числе, благодаря расширению номенклатуры обрабатываемых грузов – в 2018 году порт успешно освоил и приступил к перевалке подсолнечного масла и шрота подсолнечника.

В структуре грузооборота основной объем перевалки составили грузы зерновой группы, зернобобовых и масличных культур, а также продуктов их переработки – 4 млн тонн или 68% от общего объема перевалки. По сравнению с 2017 годом прирост данного показателя составил 53%. Стоит отметить, что существенное увеличение перевалки сельскохозяйственных культур стало возможным благодаря расширению складских мощностей единовременного хранения.

Перевалка навалочных грузов открытого хранения составила 1,86 млн тонн, превысив аналогичный показатель 2017 года на 18%. В частности, основной объем навалочных грузов составила огнеупорная глина, перевалка которой за год увеличилась на 10% – с 1,24 до 1,36 млн тонн.

Высокой динамики прироста перевалки удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива, доверию клиентов и обоюдному безукоризненному выполнению контрактов с партнерами порта «Ника-Тера». Несмотря на высокий темп работы и максимальную загрузку портовых мощностей все внутрипортовые логистические операции выполнялись оперативно и качественно.

В 2018 году порт «Ника-Тера» продолжил модернизацию и расширение портовых мощностей. В порту существенно расширены складские комплексы и выполнены строительные работы для запуска нового причала под навалочные грузы. Завершена основная часть работ для ввода в эксплуатацию таких объектов как: вторая очередь маслотерминала (резервуарный парк с объемом единовременного хранения 30 тыс. тонн наливных грузов) и нового локомотивного депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов. Кроме этого, активно велось строительство выставочного парка для накопления грузовых автомобилей, визирования и лабораторного анализа грузов, прибывающих на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Подводя итоги работы компании в 2018 году, стоит отметить, что «МСП Ника-Тера» перечислил 274,6 млн гривен налогов, сборов и других платежей в бюджеты разных уровней. Из них только в местные бюджеты направлено 45,4 млн гривен. Данный показатель на 25% превышает сумму отчислений компании за предыдущий год, в основном, за счет роста фонда заработной платы на предприятии.

Кроме этого, в 2018 году «Морской специализированный порт Ника-Тера» выделил более 1,7 млн гривен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности. Приоритетными направлениями осталось развитие спорта, благотворительная помощь детям с ограниченными возможностями, ветеранам, интернатам, образовательным и медицинским учреждениям региона, участие в благоустройстве и озеленении города, а также проведение ремонтных работ дорожного покрытия общего пользования.