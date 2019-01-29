«Сплошное разочарование», – депутат Григорян о бюджетном кризисе в Южноукраинске и бездействии правоохранителей

Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян крайне возмущен негативной ситуацией с бюджетом в Южноукраинске и бездействием правоохранительных органов.

Об этом депутат написал в своем блоге на «Маю право».

- Вчера мы с коллегами из большинства в Южноукраинском горсовете снова попытались вразумить зарвавшуюся Дзюбенко. Усилия оказались тщетными. Экс-секретарь не способна самостоятельно оценить всю серьезность ситуации и продолжает идти на поводу у своего кукловода Горностая. Ждать, что у этих профессиональных мошенников наконец проснется совесть, не имеет смысла. Своими вопиющими поступками они доказали, что ради наживы готовы на все: симулировать внезапную болезнь для сохранения на должности, уходить в незапланированный отпуск, писать ложные заявления в полицию, физически блокировать депутатам доступ в сессионный зал, запугивать работников исполкома, прятать печать…

- За всем этим стоит опытный уголовник Горностай, нарисовавший еще несколько лет назад на плакате с изображением Юлии Тимошенко схему управления городом в своих интересах. Покровительствуют ему экс-регионал Ливик, который был доверенным лицом Януковича, и проходимец Соколов, замешанный в уголовных делах по Еланецкому карьеру. Я в самое трудное время, во времена Януковича, был депутатом Николаевского облсовета, находился в оппозиции. Видел, как себя вел этот проходимец Ливик, как он поддерживал преступный режим Партии регионов.

- В этот же период Горностай разваливал южноукраинскую партячейку «Батькивщины», членом которой тогда был и я. За это я и мое предприятие подвергались жесточайшему прессованию со стороны силовиков и налоговиков. Страдала и моя семья. Депутатство в облсовете не дало мне никаких привилегий, наоборот – гонения. Но я достойно прошел эти испытания с надеждой, что наступят перемены, поменяются правила игры. Я и подумать не мог, что вчерашний регионал Ливик победит на парламентских выборах, а мошенник Соколов спровоцирует мой выход из «Батькивщины». И Юлия Тимошенко допустила это. Получается, ей в партии не нужны честные, преданные кадры. Иначе как тогда объяснить восстановление членства в «Батькивщине» Горностая? - задался вопросом Григорян.

По его мнению, силовики должны обратить внимание на происходящий «беспредел».

- Я испытываю сплошное разочарование после того, как прошел этот выстраданный путь. Вместо благодарности на меня безосновательно возбуждают уголовные дела, обливают грязью в Интернете, а вокруг творится беспредел. Выходит, вся борьба была напрасной?