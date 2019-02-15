Компания «Місто для людей Миколаїв» высказала свою позицию по решению АМКУ: «Мы вправе обжаловать его в суде»

Компания «Місто для людей Миколаїв» проанализировала решение территориального отделения Антимонопольного комитета Украины по проведенному конкурсу по выбору управителя многоквартирных домов и считает его необоснованным и предвзятым.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков опубликовал ссылку на решение Николаевского областного территориального отделения АМКУ по конкурсу по выбору управляющей компании.

«Компания «Місто для людей Миколаїв» проанализировала решение и считает его необоснованным и предвзятым. Территориальное отделение посчитало отсутствующим у нашей компании собственного потенциала, полностью проигнорировав поданные на конкурс справки о наличии денежных средств на счетах компании, договоры о привлечении соисполнителей и договоры аренды движимого и недвижимого имущества, которых было более чем достаточно для осуществления деятельности по управлению домами по трем лотам конкурса», - сообщили в компании.

На основании части 1 статьи 60 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» компания вправе обжаловать решения органов Антимонопольного комитета Украины полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения.