Инвестиции будут защищены и развитие продолжат, - президент Порошенко

В рамках рабочей поездки в Киевскую область президент Украины Петр Порошенко посетил новый завод «Металогальва Украина». Глава государства ознакомился с работой предприятия и пообщался с его коллективом.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Во время общения с коллективом предприятия президент отметил, что преобразования произошли быстро, новое производство начало работу в 2018 году, а еще в 2016-2017 годах «здесь было чистое поле».

По его словам, инвесторы, которые пришли сюда и вкладывают миллионы долларов, уверены в том, что спрос на продукцию в Украине будет.

- Будут развиваться объекты электросетей, будет развиваться строительство, будут надежные оцинкованные детали, которые будут изготавливаться на вашем производстве. И будут расти инвестиции в государство, - сказал президент. - Это новые рабочие места, это зарплата.

В настоящее время средняя заработная плата на предприятии составляет чуть больше 12 тысяч гривен.

- Принципиальная позиция – бизнес верит в Украину. Бизнес точно знает, что тот рост инвестиций, который сейчас происходит – точно будет защищен. Бизнес будет защищен от коррупции, от давления правоохранительных органов, от неэффективного управления и будет обеспечен надежный платежеспособный спрос, - подчеркнул президент. - Очень рад, что на сегодняшний день действиями власти, президента, правительства, Верховной Рады, местного самоуправления, областной и районной администраций бизнес, предприятия, инвестиции будут защищены. Я твердо убежден, что инвестиции и развитие будут продолжены.

Глава государства также отметил важность защиты уязвимых слоев населения. В частности, пенсионеров, получающих минимальные пенсии. Петр Порошенко рассказал о сегодняшнем совещании в Пенсионном фонде Украины, где было принято решение об индексации пенсий таким пенсионерам. Президент отметил, что средства на это были направлены от поступлений за растаможку автомобилей на европейских номерах. Также президент напомнил о решении по монетизации субсидий.

- За счет чего это все делается? За счет таких предприятий, таких инвестиций, которые работают в Украине. За последние пять лет «в чистом поле» построено 207 заводов, в том числе в 2018 году построено 86 заводов. И я очень благодарен, что и владельцы, и менеджеры, и местная, и государственная власть сегодня делают все, чтобы такие предприятия, как ваше, появлялись, создавали рабочие места, - сказал Петр Порошенко.

Предприятие ООО «Металогальва Украина» построено в селе Коржи Барышевского района и специализируется на производстве металлоконструкций для электросетей. Производство позволяет покрывать горячим цинком конструкции длиной до 13 метров и весом до 8 тонн. Предприятие использует ресурсосберегающие и экологически чистые технологии. В строительство вложили 8,5 миллионов долларов и создали 223 рабочих места.