На областном Совете регионального развития представят итоговый план развития Николаевщины, - Кушнир

Уже в понедельник, 4 марта, состоится заседание областного Совета регионального развития, где будут подведены итоги масштабной работы каждой громады и определен план развития области на следующие три года.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир в интервью «Інше.ТВ», сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В ноябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко на Всеукраинском Совете регионального развития дал старт масштабному процессу определения развития громад. По поручению председателя Николаевской ОГА на областном Совете регионального развития были обозначены основные задачи по формированию Перспективного плана развития территорий Николаевской области на 2019-2021 годы.

С декабря прошлого года громады области провели масштабную и кропотливую работу по определению векторов развития. Так, было проведено около 500 встреч и в конце концов определено почти 1700 проектов, которые планируется реализовать в последующие три года.

- Сам формат разработки перспективного плана является важным, так как до этого все годы, когда мы развивались, по факту, план утверждался сверху и вниз, к каждой громаде, в населенный пункт приходило, как та или иная громада должна была развиваться. На данный момент эти 500 встреч и проекты, которые определялись, они уникальны и важны тем, что громада сама определяла, что она хочет видеть. При этом людям не надо быть большими экспертами, люди просто приходили и определяли, что они хотят. Это начиная от самых малых проектов – освещения улиц, и заканчивая масштабными.

- Как их реализовать, как их изложить на бумаге, как их запустить – это уже задача власти. И в этом уникальность, потому что на самом деле мы стартовали осенью, когда состоялось заседание Всеукраинского совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко, соответственно мы провели областной совет, и вот сейчас в феврале у нас состоялись итоговые районные. Сейчас будет 4 марта итоговый областной совет регионального развития, - прокомментировал Александр Кушнир.

Заместитель председателя ОГА отметил, что все проекты важны, ведь люди сами определяли, что они хотят. При этом в перспективном плане намечены проекты, которые дальше создадут основу в программах, и приобретут системное решение.

Отметим, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сообщал, что команда Николаевской облгосадминистрации сформировала Перспективный план развития территорий Николаевской области на 2019-2021 годы и специально разработанную к нему дорожную карту, где представлены утвержденные громадами проекты.

Всего из районов и ОТГ представлены ​​и утверждены 1694 проекта: часть из них касается образования (22%), медицины (10%), культуры (11%), ЖКХ (25%), реальный сектор экономики (3%), спорт (5%), автодороги и транспорт (16%), экология (3%).