ГФС Николаевщины за два месяца 2019 года обеспечила поступление более 780 миллионов гривен ЕСВ

Владимир Копица В январе-феврале 2019 года Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в бюджет 782,2 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 142,6 миллиона или на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведенной работе относительно повышения оплаты труда наемным работникам, проведению мероприятий по детенизации доходов и легализации занятости населения.