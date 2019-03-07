ГФС Николаевщины за два месяца 2019 года обеспечила поступление более 780 миллионов гривен ЕСВ

В январе-феврале 2019 года Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в бюджет 782,2 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 142,6 миллиона или на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведенной работе относительно повышения оплаты труда наемным работникам, проведению мероприятий по детенизации доходов и легализации занятости населения.
- Фискальная служба Николаевщины и в дальнейшем будет контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных задач по реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи, - отметил Владимир Копица.