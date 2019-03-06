Глава Николаевской ОГА недоволен цветочным рынком на Спасской и хочет open space в Каштановом сквере

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко хочет, чтобы городская власть Николаева «адекватно отреагировала» на цветочный рынок на улице Спасской, часть которого заняла тротуар.

Об этом сообщается на Facebook-странице Савченко.

«Сегодня заметил, что на улице Спасской снова начали устанавливать палатки на тротуаре возле цветочного рынка. Сколько раз горожане уже жаловались на ситуацию вокруг Каштанового сквера, но предприниматели, которые там торгуют, все равно гнут свою линию».

«Мы с мэром города Александром Сенкевичем не отказались от идеи открытия open space в Каштановом сквере, объединив усилия областного и городского управлений по делам молодежи. Поэтому уверен – власть, а именно те управления, которые непосредственно за это отвечают, адекватно отреагируют на то, что там сейчас происходит. Я не верю в то, что городские власти предоставили разрешение на установку навесов на тротуаре, потому что это противоречит законодательству, о чем заявляла и полиция».