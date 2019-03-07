Глава Николаевской ОГА рассказал о проекте строительства паромной переправы стоимостью 300 миллионов гривен

На заседании Совета регионального развития Николаевской области представили проект строительства паромной переправы в районе сел Сливино и Сосновое.

Об этом сообщается на Facebook-странице главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Проект представил в рамках формирования Плана перспективного развития Николаевской области на 2019-2021 годы.

«Это довольно амбициозный проект, но он важен для развития региона, так как позволит комплексно решить проблему с транспортной нагрузкой на областной центр, в том числе и существующие мосты через реки Южный Буг и Ингул, которые требуют срочного ремонта. Сейчас по мостам в Николаеве в сутки проезжают в среднем по 5 тысяч грузовиков, и это значительно влияет и на ситуацию в городе, и на состояние самих мостов».