Глава Николаевской ОГА рассказал о проекте строительства паромной переправы стоимостью 300 миллионов гривен

На заседании Совета регионального развития Николаевской области представили проект строительства паромной переправы в районе сел Сливино и Сосновое.
Об этом сообщается на Facebook-странице главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.
Проект представил в рамках формирования Плана перспективного развития Николаевской области на 2019-2021 годы.
«Это довольно амбициозный проект, но он важен для развития региона, так как позволит комплексно решить проблему с транспортной нагрузкой на областной центр, в том числе и существующие мосты через реки Южный Буг и Ингул, которые требуют срочного ремонта. Сейчас по мостам в Николаеве в сутки проезжают в среднем по 5 тысяч грузовиков, и это значительно влияет и на ситуацию в городе, и на состояние самих мостов».
«В рамках реализации данного проекта планируется построить: около 15 км автодорог, 2 причала, по 2-3 парома и буксира. Путем создания предприятия с объединением форм собственности (государственная + коммунальная + частная) и внедрив данный проект стоимостью 250-300 миллионов гривен, мы получаем: обеспеченный заказами Николаевский судостроительный завод и, соответственно, дополнительные рабочие места; наполнение местного бюджета для дальнейшего финансирования ремонта и содержания уже существующих мостов. Кроме того, реализация данного проекта будет иметь значительный экологический и социальный эффект», - заявил Савченко.