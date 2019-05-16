Депутаты областного совета поддержали общественно важные изменения в бюджет на 2019

34 депутата облсовета из 43 присутствующих поддержали внесение изменений в областной бюджет на 2019 год, которые позволят профинансировать и обеспечить выполнение общественно важных мероприятий по направлениям здравоохранения, образования, социально-культурной сферы.
Это произошло в четверг, 16 мая, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Такое решение депутаты областного совета приняли с третьей попытки и только после выступлений руководителей громад, которые на собственных примерах разъяснили важность и необходимость таких изменений для людей на местах. Таким образом, предусмотрено предоставление средств, в частности,:
- на образование - 129,6 млн.грн.: государственная поддержка лиц с особыми образовательными потребностями - 5,8 млн.грн.; приобретение дидактических материалов, мебели, компьютерного оборудования для школ, оплата труда для обучения учителей (новая украинская школа) - 39,2 млн.грн.; меры по повышению качества образования (школьные автобусы, спецавтомобили для инклюзивно-ресурсных центров, интернет) - 46,9 млн.грн; приобретение оснащения кабинетов учреждений общего образования средствами обучения - 22,4 млн.грн.; обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий заведений -9,9 млн.грн.; приобретение школьных автобусов за средства местных бюджетов - 8,7 млн.грн.; региональный заказ на подготовку специалистов и рабочих кадров - 1,9 млн.грн.
- здравоохранение - 121,1 млн.грн. В частности: текущее содержание областных медицинских учреждений - 14,5 млн.грн; приобретение медицинских препаратов (в т.ч. инсулин 15 млн.грн.) - 19,4 млн.грн; приобретение медицинского оборудования - 64 млн.грн; приобретение автомобилей скорой медицинской помощи - 20,0 млн.грн; оплата труда работникам в связи изменениями в условиях оплаты труда - 0,8 млн.грн; обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог - 27,4 млн.грн;
- средства на развитие КП «Николаевский международный аэропорт» (с учетом софинансирования ГФРР) - 19,2 млн.грн.
- мероприятия по охране окружающей природной среды - 24,2 млн.грн.
- проведение ремонтов, реконструкции, строительства учреждений соцкультсферы - 32,5млн.грн.
- проведение государственных мероприятий в сфере культуры и физической культуры и спорта -1,4 миллиона, реализация проектов-победителей конкурса местного самоуправления - 2 млн.грн;
- реализация мероприятий областных программ территориальной обороны, профилактики преступности - 4 млн.грн;
- реализация перспективного плана развития территорий на 2019-2021 годы (в том числе за счет перераспределения расходов - 5,5 млн.грн.) - 29,7 млн.грн; проведение инвентаризации земель - 1,4 млн.грн.