Депутаты областного совета поддержали общественно важные изменения в бюджет на 2019

34 депутата облсовета из 43 присутствующих поддержали внесение изменений в областной бюджет на 2019 год, которые позволят профинансировать и обеспечить выполнение общественно важных мероприятий по направлениям здравоохранения, образования, социально-культурной сферы.

Это произошло в четверг, 16 мая, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Такое решение депутаты областного совета приняли с третьей попытки и только после выступлений руководителей громад, которые на собственных примерах разъяснили важность и необходимость таких изменений для людей на местах. Таким образом, предусмотрено предоставление средств, в частности,:

- на образование - 129,6 млн.грн.: государственная поддержка лиц с особыми образовательными потребностями - 5,8 млн.грн.; приобретение дидактических материалов, мебели, компьютерного оборудования для школ, оплата труда для обучения учителей (новая украинская школа) - 39,2 млн.грн.; меры по повышению качества образования (школьные автобусы, спецавтомобили для инклюзивно-ресурсных центров, интернет) - 46,9 млн.грн; приобретение оснащения кабинетов учреждений общего образования средствами обучения - 22,4 млн.грн.; обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий заведений -9,9 млн.грн.; приобретение школьных автобусов за средства местных бюджетов - 8,7 млн.грн.; региональный заказ на подготовку специалистов и рабочих кадров - 1,9 млн.грн.

- здравоохранение - 121,1 млн.грн. В частности: текущее содержание областных медицинских учреждений - 14,5 млн.грн; приобретение медицинских препаратов (в т.ч. инсулин 15 млн.грн.) - 19,4 млн.грн; приобретение медицинского оборудования - 64 млн.грн; приобретение автомобилей скорой медицинской помощи - 20,0 млн.грн; оплата труда работникам в связи изменениями в условиях оплаты труда - 0,8 млн.грн; обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог - 27,4 млн.грн;