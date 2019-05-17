В Николаевском регионе наибольшим спросом пользуются рабочие профессии

Дмитрий Оборонько С начала 2019 года в базе данных Николаевской областной службы занятости насчитывалось 14,2 тысячи вакансий, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, большинство вакансий предлагались в сфере сельского, лесного хозяйства и промышленности.

- Наибольшим спросом на рынке труда пользуются представители рабочих профессий. В частности есть потребность в трактористах-машинистах сельхозтехники, водителях, продавцах, швеях, поварах, слесарях-ремонтниках, сторожах, подсобных рабочих, уборщиках служебных помещений и тому подобное. Среди служащих пользуются спросом специалисты государственной службы, врачи, бухгалтеры, государственные исполнители, - сообщил директор ОЦЗ Дмитрий Оборонько.

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели, составляет 5 тысяч 255 гривен. При содействии службы занятости в январе-апреле были трудоустроены 10,3 тысячи человек, в том числе 1584 тракториста-машиниста, 641 водитель, 391 продавец. Всего на сегодняшний день в базе данных Николаевской областной службы занятости насчитывается 2 тысячи 442 актуальные вакансии.