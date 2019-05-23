Футболисты «МСП Ника-Тера» стали победителями Кубка закрытия сезона по футзалу

В мае состоялось торжественное награждение победителей Кубка закрытия сезона по футзалу города Николаева. Обладателями кубка стали сотрудники «Морского специализированного порта Ника-Тера», которые выиграли все четыре матча, а в финале победили со счётом 6:4.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Кубок закрытия сезона – это традиционный турнир, который проводится в конце зимнего чемпионата по футзалу. Участие в нем может принять команда из любой лиги чемпионата. В этом году на участие заявилось восемь команд, в том числе и «Ника-Тера 2» из пятой лиги.

- Уровень команд очень высокий, изначально мы прошли две команды из второй группы, успешно обыграв и их, - поделился капитан команды «Ника-Тера 2» Олег Ананьев. – В финале мы уверенно себя чувствовали с командой айтишников «Geeks For Less». Игра понравилась, потому что соперники не сдавались до последнего. Мы благодарим руководство нашего порта за финансовую поддержку, без которой нам просто не удалось бы добиться таких результатов.

Счет в решающем поединке открыли портовики, забив со старта на седьмой минуте матча, а на четырнадцатой соперники счет сравняли. Но команда «Ника-Тера 2» после выполнения штрафного снова вышла вперед и уже до последней минуты не давала шансов отдать преимущество соперникам, которые продолжали агрессивно атаковать ворота победителей. Со счётом 6:4 команда «Ника Тера 2» стала обладателями Кубка победителей.

Своих коллег с победой поздравило руководство морского порта «Ника-Тера», в свою очередь спортсмены вручили благодарность от футбольной федерации и начальнику порта за поддержку и развитие футбола в Николаеве.