Семейный день на «Ника-Тере»: как портовики вместе с родными отправились в яркое путешествие по морскому терминалу

В каждой семье существуют приятные традиции, так и в порту «Ника-Тера» все знают, что в тёплое время года по традиции проводят семейный праздник. И в этом году долгожданный День семьи состоялся 15 июня, в нем приняло участие более 300 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Детей и взрослых встретил первый заместитель начальника порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник, который всех поприветствовал и поблагодарил за то, что выходной день портовики захотели провести вместе с «МСП Ника-Тера».

- Мне очень приятно познакомиться с детьми и родными наших сотрудников, а видеть их в таком количестве и в выходной день в порту – это знак доверия, что является самым главным, - рассказал Анатолий Дворник. – Семья – это желание жить и добиваться новых высот, это опора и поддержка, это самое главное в жизни человека. Так сложилось, что я не смог быть вместе со своей семьёй на нашем празднике и понял, что «Ника-Тера» за последние 2,5 года стала для меня вторым домом, поэтому я с удовольствием пообщался с нашими сотрудниками в такой неформальной обстановке. Как руководитель, я всегда стараюсь сделать так, чтобы нашим работникам стало комфортнее, и чтобы семьи наших сотрудников гордились своими родными портовиками «Ника-Теры».

Программа Дня семьи состояла из двух частей. Первая – это знакомство с местом, где работают родители и родные детей, которое происходило в виде экскурсии по самым крупным и интересным объектам порта. Опытный «экскурсовод», начальник отдела охраны и труда Татьяна Потапенко в игровой форме рассказала о профессиях в порту, о процессах выгрузки зерна и загрузки на судно, о хранении разных видов грузов и о многом другом. Кроме этого, юные гости познакомились с автопарком порта и с пожарным депо.

Какой праздник и без подарков? После увлекательной экскурсии всех детей ожидал сюрприз – весёлый праздник под названием «Путешествие в НикаТералэнд» вместе с помощниками-аниматорами. Также каждый смог попрыгать на батутах, съесть сладкую вату и другие угощения. Всем на память кроме приятных впечатлений «Ника-Тера» подарила фирменные пазлы с дополненной реальностью.