«Иду самовыдвиженцем и это принципиальная позиция»: ЦИК зарегистрировала Жолобецкого кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Жолобецкого кандидатом в народные депутаты по округу 129 (Центральный район города Николаева, Витовский район области).

Об этом сообщается на странице Жолобецкого в Facebook.

«Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в народные депутаты по округу №129, который я за прошедшие 5 лет исходил вдоль и поперек. И не просто исходил, а общался с людьми, помогал решать проблемы населенных пунктов и старался подставить плечо каждому».

«Иду в будущий созыв Верховной Рады «самовыдвиженцем» – и это принципиальная позиция, так как на протяжении большей части нынешней каденции жители округа (с сотнями из которых за последние пять лет мы стали не просто единомышленниками, а и хорошими друзьями) высказывались именно за это. 5 лет назад жители Центрального района Николаева и Витовского района области доверили мне право представлять их интересы в Верховной Раде. И я точно знаю, что они ни на минуту не пожалели об этом. 5 лет нашей совместной усиленной работы, 5 лет наших общих побед и моих личных поражений, 5 лет дискуссий и наработок на перспективу, которые однозначно будут воплощены в ближайшие 5 лет».

«Все ли получилось из того, что было намечено? Однозначно, нет. Можно ли было сделать больше? Однозначно, да. Но я доволен этими результатами нашей совместной работы. Несмотря на все сложности, несмотря на неповоротливость бюрократической машины и нежелание отдельных представителей власти на разных уровнях, нам удалось достичь многого», - пояснил Жолобецкий.

Он отмечает, что в Центральном районе Николаева реализуется масштабная программа по благоустройству, проводится замена окон в подъездах, обновление уличного освещения, асфальтирование внутриквартальных проездов.

«Возвращён в собственность города земельный участок, на котором располагается памятник архитектуры Национального значения – Дом офицеров флота. Идёт борьба за полное погашение задолженности по зарплате работникам Николаевского судостроительного завода. Я уверен, что доведу это дело до конца, и проблема заводчан будет решена. В Витовском районе проведена работа по полному обновлению оборудования классов информатики в сельских школах».

«Еще раз отмечу, что баллотируюсь в качестве самовыдвиженца. Более того, я выхожу из фракции «БПП «Солидарность» в Верховной Раде, где до последнего надеялся достучаться непосредственно, как до официального, так и фактического руководства партии. Пытался всячески влиять на ситуацию, указывал на спорные и недопустимые моменты, которые не устраивали меня, и, что более важно, избирателей, которых я представляю. К сожалению, меня не услышали и во главу угла поставили совсем не интересы обычного украинца. Моя позиция всегда была четкой и ее может увидеть каждый по результатам голосований за те или иные законопроекты. Все ходы записаны, как говорится. Для меня это урок и вывод из него сделан – я не хочу больше ассоциироваться ни с одной политической силой, а исключительно со своими единомышленниками – с людьми, которые доверили мне представлять их интересы».