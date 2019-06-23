Портовики «Ника-Теры» почтили память жертв войны и показали спектакль о важности помнить историю

22 июня в Украине – это День скорби и памяти жертв войны. Коллектив «Морского специализированного порта Ника-Тера» помнит об этой дате и всегда принимает участие в городских мероприятиях, посвящённых Второй Мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, накануне памятного дня первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник вместе с ветеранами Корабельного района почтил память и возложил цветы.

- Всегда важно помнить о подвиге наших ветеранов и о тех, кто пережил жуткую войну, - отметил Анатолий Дворник. - 78 лет назад наши родные, отцы, матери, деды, прадеды боролись за мир и за нашу жизнь. 22 июня стоит сказать слова благодарности всем ветеранам, детям войны, всем, кто не понаслышке знаком с трагическими событиями, ведь в каждой семье есть своя история, связанная с годами войны. Поэтому мы всегда стараемся систематически помогать ветеранам и пенсионерам, поддерживая их в трудной ситуации.

После того, как участники памятного митинга возложили цветы, Анатолий Дворник встретился с ветеранами Ингульского района в концерт-холле «Юность» на организованном портом «Ника-Тера» памятном мероприятии. Все присутствующие стали зрителями спектакля «Наша кухня» от аматорского театра-студии «ВТЫК» режиссёра Виктора Смирнова.

- Этот спектакль о трёх войнах: Второй мировой, войне в Афганистане и о сегодняшней, - рассказал один из руководителей театра «ВТЫК» Виктор Смирнов. – Спектакль о боли, любви, сострадании и важности помнить историю своего народа. Мы выражаем благодарность Анатолию Дворнику за приглашение выступить для наших ветеранов и пенсионеров, и за то, что Анатолий и весть коллектив «Ника-Теры» помнит дату 22 июня - действительно, кто не помнит прошлого, у того нет будущего.

Под патронатом спецпорта «Ника-Тера» и замначальника порта Анатолия Дворника спектакль «Наша кухня» бесплатно подготовлен и для жителей Корабельного района в ДК «Металлург».