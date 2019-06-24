В Николаеве можно найти работу с помощью чат-бота в Telegram

Рекрутеры Николаевского городского центра занятости разработали чат-бота в Telegram для помощи в поиске работы и сотрудников.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«Друзья! Кого интересует работа в Николаеве или подбор работников? Рекрутеры Николаевского городского центра занятости разработали для вас помощника - чат-бота в Telegram. С его помощью быстро можно узнать об основных услугах службы занятости, о том, как стать на учет, об актуальных вакансиях, размере выплат, возможности переобучения, как открыть собственное дело, как подать информацию о вакансиях и тому подобное. Подпишитесь и новые возможности всегда будут в ваших руках - @rekruiting_mmcz_bot».

Основное направление деятельности наших рекрутеров - это быстрый и качественный подбор кадров. Рекрутеры используют не только базу резюме службы занятости, но и базы других специализированных ресурсов по поиску работы и сотрудников, социальную сеть Facebook и современные мессенджеры - Telegram, Viber и WhatsApp. Используя их не только, как каналы распространения информации о новых вакансиях и рассылки резюме, а как средства общения с соискателями.

За последние полгода в сектор рекрутинга чаще всего обращались за поиском специалистов рабочих профессий (водители, слесари, повара, подсобные и дорожные рабочие, сварщики, прорабы, уборщики). Среди квалифицированных работников наиболее запрашиваемые были специалисты по бухгалтерскому учету, менеджменту, инженерии, а также госслужащие и секретари.

Соискатели тоже наиболее заинтересованы вакансиями водителей, подсобных рабочих, секретарей, помощников руководителей, офис-менеджеров. И, в общем, принимают предложения работы, где предлагается большая зарплата.

Справка:

С начала работы сектора рекрутинга в Николаевском ГЦЗ (19 октября 2018) рекрутеры помогли укомплектовать 103 вакансии. Подавляющее большинство людей, которые на них трудоустроились, не состояли на учете в службе занятости.

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