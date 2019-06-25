На развитие и создание бизнеса в Николаевской области из Фонда соцстрахования выделили 2 миллиона гривен

Во вторник, 25 июня, в Николаевском областном центре занятости состоялась бизнес-встреча «Вместе к успеху» для действующих и будущих предпринимателей. Ее цель – привлечь внимание общественности к важности значения малого и среднего бизнеса в развитии Николаевского региона.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре занятости.

- Такие информационные площадки для общения представителей службы занятости с предпринимателями являются тактическим шагом в определении и решении важных вопросов региона, укреплении деловых и партнерских отношений, источником создания новых рабочих мест, - отметил директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько. - В этом году с помощью службы занятости в Николаевской области 19 безработных стали предпринимателями, а 61 работодатель получил компенсацию ЕСВ за трудоустройство 125 человек, ищущих работу через региональную службу занятости. Это существенное стимулирование создания новых рабочих мест и развития предпринимательской инициативы.

Всего в течение первого полугодия 2019 года работодателям уплачено 1 миллион 300 тысяч гривен на компенсации ЕСВ. Кроме того, служба занятости имеет возможность компенсировать работодателям заработную плату и начисления на нее за трудоустроенных безработных из числа внутренне перемещенных лиц.

За полгода двум работодателям в области были предоставлены компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа внутренне перемещенных лиц. По действующим в текущем году договорам выплачено 185,3 тысяча гривен.

Среди 19 безработных, открывших собственное дело с начала года, есть 8 участников АТО/ООС и один человек из числа внутренне перемещенных. Трое из новоиспеченных предпринимателей только в июне начнут свой бизнес, им именно для этого вручили сертификаты на получение пособия по безработице единоразово. Размер такой помощи составлял от 7 тысяч гривен до 64 тысяч гривен. Общая сумма расходов из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составляет 520 тысяч гривен. Свою деятельность предприниматели начали в таких отраслях, как:

- оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками; - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; - предоставление услуг такси; - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; - розничная торговля с лотков и на рынках; - ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий; - деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита.

Виктор Гуляев, например, открыл свое дело в индустрии знаний, теперь проводит мотивационные тренинги по личностному развитию. Своим новым коллегам-предпринимателям он пожелал прислушаться к своему внутреннему голосу и пробовать начинать то дело, которое действительно любишь.

Алексей Губский, который в прошлом году открыл собственную кофейню «Veterano coffee», на бизнес-встрече уже присутствовал как работодатель. Недавно он расширил свой бизнес и теперь является владельцем большого кафе, создал новое рабочее место для повара. С помощью службы занятости он трудоустроил к себе безработного из числа внутренне перемещенных лиц, за что получает компенсацию его заработной платы.

- На самом деле, такие программы для создания предпринимательства и компенсации ЕСВ, заработной платы – это круто, ведь это дает шанс на самообеспечение и облегчает бремя финансовой ответственности перед теми, кого ты берешь на работу, особенно в период, когда твой бизнес только набирает обороты, - отметил Алексей.

В ходе общения участники мероприятия делились своим опытом создания и расширения предпринимательства, обсуждали бизнес-идеи, обменивались контактами для дальнейшего сотрудничества, рассказывали истории успеха и решения проблемных вопросов, в том числе с помощью специалистов службы занятости.

Гости встречи Артем Ващиленко, председатель Украинской Ассоциации центров поддержки бизнеса, и Игорь Павлов, директор компании «Магистраль - Юг», пожелали молодым предпринимателям быть всегда целенаправленными, упорными и в дальнейшем пользоваться государственными программами поддержки и развития предпринимательства.

- Ключевые изменения в работе службы занятости, в первую очередь, клиентоориентированы и направлены на индивидуальное сопровождение к положительному результату. Поэтому для каждого работодателя уже предложено обслуживание у личного консультанта. К нему можно обратиться через различные коннект-каналы по любым вопросам, касающимся услуг по укомплектованию вакансий, увольнения работников, получения компенсаций ЕСВ, компенсации заработной платы за трудоустройство ВПЛ, организации временных и общественных работ, коворкинга, организации сотрудничества с социальными партнерами, - отметил Оборонько.

В конце бизнес-встречи работодателям вручили дипломы за активную жизненную позицию и личный вклад в создание рабочих мест региона.