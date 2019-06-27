Давайте сохраним «Искру» для николаевцев, - Дятлов призвал депутатов принять кинотеатр в коммунальную собственность

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов призвал депутатов поддержать передачу кинотеатра «Искра» в коммунальную собственность города и сохранить культурный объект.

Об этом он заявил в ходе сессии городского совета 26 июня.

- И дело не в том, что руководство областного совета ищет даже не причины, а отговорки – почему здание нельзя вернуть в собственность города. И даже не в том, что здание разграбили и вынесли из него все, что можно было. А дело в том, что депутаты городского совета – и что очевидно из результатов поименного голосования, это депутаты, которые в том числе представляют микрорайон Лески – отказываются нажать на кнопку «за», чтобы, в конце концов, «Искра» стала принадлежать николаевцам, и не ушла в чужие руки, - сказал Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов отметил, что в «Искре» могут сделать прекрасный центр для молодежи.