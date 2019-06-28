«Будем рады видеть вас в рядах наших студентов!» - Николаевский строительный колледж приглашает выпускников 9-11 классов

Николаевский строительный колледж Киевского национального университета архитектуры и строительства приглашает на обучение выпускников 9-11 классов.

Об этом говорится в сообщении колледжа.

Выпускники могут получить образование по следующим специальностям:

- 192 «Строительство и гражданская инженерия»; - 121 «Инженерия программного обеспечения»; - 191 «Архитектура и градостроительство»; - 133 «Отраслевое машиностроительство».

Приемная комиссия работает с 1 июля по адресу: улица 1-я Слободская, 2. Телефон для справок – 37-51-70.

На базе 9 классов предоставляются документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство об окончании базового среднего образования, 4 фотографии размером 3х4.

Для специальности 191 «Архитектура и градостроительство» сдается вступительный экзамен – творческий конкурс с рисунка, для остальных специальностей – диктант (украинский язык), тестирование (математика). На базе 11 классов предоставляются результаты ВНО по математике и украинскому языку и литературе.