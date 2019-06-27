Ильюк поддержал инициативу Зеленского о снижении цены на электроэнергию: «Всем известна нынешняя коррупционная схема»

Николаевский народный депутат Артем Ильюк выступил за принятие инициативы президента Украины Владимира Зеленского о снижении цены на электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

Артем Ильюк уверен, что сегодняшний тариф на электроэнергию включает в себя коррупционную схему. Взамен в стране нужно установить прозрачные и открытые правила формирования цены на жилищно-коммунальные услуги.

- Всем давно известно, что за образованием цены на энергетику стоит коррупционная схема. Я еще три года назад предлагал провести аудит по всем тарифам. Независимые эксперты проверили бы, каким образом формируется цена на свет и на газ. Потому что сегодня эта информация – тайна, покрытая мраком, - отметил нардеп.

Ильюк также считает, что президенту стоит предложить такой же законопроект в отношении цены на газ.

- Цена на электроэнергию должна формироваться прозрачно и открыто. Любой человек должен понимать, из чего состоит цена. А сегодня никто не знает, сколько зарабатывают монополисты на своем тарифе – 15% или все 200%. Теперь ждем такого же законопроекта по цене на газ, - заявил он.

Последние заседания Верховная Рада посвятила рассмотрению сотен поправок к Избирательному кодексу. Ильюк предложил не нарушать регламент и созвать внеочередное заседание парламента, чтобы принять законы о понижении стоимости тарифов.