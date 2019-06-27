Глава Николаевского областного совета провела торжественное собрание ко Дню Конституции

В Николаевском областном дворце культуры 27 июня состоялось торжественное собрание по случаю празднования 23-й годовщины Конституции Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, исполняющий функции и полномочия председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко.

- Сегодня один из основных праздников в Украине. Потому что именно День Конституции закреплен непосредственно в самой Конституции. Сегодня хотелось бы говорить об очень важных вещах. Когда в семье рождается малыш, мы начинаем думать, что мы можем ему дать, чтобы обеспечить ребенку счастливую жизнь. Первые слова матери ребенка, Библия… А вторая книга, которая сопровождает нас – Конституция. Основной Закон, регламентирующий наши с вами права: на отдых и труд, голосовать и быть избранными – один из лучших в мире. В нем же прописаны наши с вами обязанности. Хотела бы пожелать сегодня нам сил, вдохновения. Хочу, чтобы мы все думали ежедневно над реализацией принципов, заложенных в Конституции Украины. Конечно, для этого необходимо приложить немало усилий. Давайте делать все для того, чтобы наша Конституция была настоящим фундаментом здоровой, счастливой, европейской жизни в Украине, - отметила в своем приветственном слове Виктория Москаленко.

Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины за весомый личный вклад в утверждение принципов местного самоуправления, социально-экономическое развитие территориальной общины, активную общественную деятельность, добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня Конституции Украины Грамотой Верховной Рады Украины награжден Николай Ярошинский – Сухоеланецкий сельский голова Новоодесского района Николаевской области.

Распоряжением председателя областного совета за весомый личный вклад в дело защиты украинского государства и его народа, сохранение и развитие национальных военных традиций, добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и по случаю Дня Конституции Украины отличием Николаевского областного совета, «Крестом святого Николая» награжден Павел Кривоносов – старший лейтенант, заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Распоряжением председателя областного совета за весомый личный вклад в становление, развитие и укрепление демократического, социального и правового государства, повышение имиджа Николаевщины в Украине, патриотическое воспитание подрастающего поколения, высокое профессиональное мастерство, активную жизненную позицию и по случаю Дня Конституции Украины Почетной грамотой областного совета награжден Юрий Зарванский – исполняющий обязанности руководителя Зеленоярского заведения общего среднего образования.