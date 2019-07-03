В «Медико-Природничий Университет» впервые прошла межрегиональная конференция

20 июня в «Медико-Природничий Университет» состоялась I Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная актуальным вопросам общественного здоровья в условиях современности. Участниками мероприятия стали представители медицинской общественности Николаева, Херсона, Одессы и Киева.

«Перед нами стояло важное задание - активизировать научно-исследовательскую работу молодежи, привлечь ее к творческому поиску. И сегодня мы с гордостью презентуем успешный опыт и наработки наших студентов, аспирантов, ученых на протяжении обучения и практических работ в «Медико-Природничий Университет» и на базах практик», — отметил ректор Михаил Анатольевич Волков. Открывая мероприятие, он пожелал участникам и почетным гостям конференции успехов в работе и подчеркнул, что МПУ будет расширять научные связи и сотрудничество с другими профильными вузами Украины в рамках подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов.

На секциях I Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы общественного здоровья в условиях современности - 2019» были заслушаны доклады молодых ученых, посвященные нанотехнологиям, инновационным подходам в здоровьесберегающих системах. Заключительная сессия была посвящена практическим блокам и мастер-классам медицинского направления.

На церемонии закрытия конференции всем докладчикам были вручены сертификаты.

«Медико-Природничий Университет» открыл летний набор студентов!!!

Приглашаем всех желающих поступить в наш дружный студенческий коллектив!

Поступление на основе ВНО (3 предмета) после 11 класса (зачисления на I курс) и без ВНО на основе диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) - зачисление на II - III курсы.

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После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца.

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Университет также предлагает пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат. Справки по телефону: (063)-500-86-72.

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