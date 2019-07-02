«Дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем», - замглавы Николаевской ОГА о ситуации в лагере в Коблево

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На днях Николаевскую область всколыхнула новость о том, что в детском учреждении оздоровления и отдыха «Салют» в селе Коблево дети заболели кишечной инфекцией. Всем пострадавшим своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

На сегодняшний день в больнице остаются 16 детей, новых пациентов из указанного заведения отдыха нет. Дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем. Все они обеспечены медикаментами.

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли во вторник, 2 июля, лично посетил Березанскую больницу и лагерь «Салют», где пообщался с врачами, детьми, их родителями и представителями Каменец-Подольского городского совета, которые приехали, чтобы проверить состояние своих подопечных.

- В заведении отдыха обнаружили некоторые проблемы бытового характера. В связи с этим дал соответствующие поручения по устранению. Сейчас Госпродпотребслужба и лабораторный центр взяли образцы продуктов на бактериологическое исследование. Дальнейшие наши действия будут зависеть от полученных результатов. Держу ситуацию на личном контроле, - комментирует Александр Трайтли.

Вадим Богданов

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