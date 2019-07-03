«В Николаеве еще XIX век», - Ильюк потребовал от городской власти разобраться с очередями в администрациях

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

Народный депутат Артем Ильюк обратился к городской власти Николаева с требованием в ближайшее время разобраться с очередями в Центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

В последние дни николаевцы массово жаловались на работу Центров админуслуг. Все жалобы были связаны с качеством обслуживания - люди вынуждены занимать очереди с трех часов ночи. Артем Ильюк привел в пример город Днепр, где уже четыре года жители могут получать большинство документов онлайн.

«Четыре года в Днепре практически все документы можно получить онлайн, не выходя из дома. Оставляешь заявку на сайте, приходишь, забираешь все документы (а могут и на почту прислать). В Николаеве - еще XIX век. А точнее, в головах у чиновников XIX век», - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По словам Ильюка, городские чиновники просто не хотят в корне менять систему и переводить услуги в электронный формат. В итоге, он потребовал решить проблему с очередями в администрациях.

«Я думаю, городской власти, как минимум, нужно решить проблему с очередями в течение ближайших дней. А после - начать внедрение электронных услуг. Нельзя и людей, и работников ЦНАПов продолжать держать в душегубках. Ну а директору департамента предоставления админуслуг стоит задуматься о своей эффективности», - сообщил Артем Ильюк.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийсообщения