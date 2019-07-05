«Ярко, феерично, масштабно!» - в НУК им. адмирала Макарова вручили дипломы бакалаврам

В концерт-холле «Юность» 3 июля состоялось вручение дипломов бакалаврам Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Университет начал новую традицию – впервые церемония проходила на большой сцене с участием представителей всех институтов и факультетов, особенно торжественно, и сопровождалась масштабным концертом.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

- Праздник – это то, что должно быть, потому что каждый год мы выпускаем специалистов, которые получают путевку в жизнь, и поэтому это должно быть настоящее событие для всего университета, ведь НУК – это одна семья! - уверяет ректор Евгений Трушляков.

В Национальном университете кораблестроения, если празднуют, то делают это всегда ярко, громко и с размахом. Так, награждение дипломами чередовалось с выступлениями непревзойденных солистов, дуэтов, музыкальных групп и известного танцевального коллектива «Каприз». Поэтому обычная ежегодная церемония вручения превратилась в настоящий праздник.

Между тем, более 600 студентов-бакалавров НУК получили официальное подтверждение своих знаний, 96 из них награждены дипломом с отличием, или как его еще называют –«красным» дипломом. По словам ректора университета Евгения Трушлякова, такая успеваемость студентов свидетельствует о высоком уровне качества подготовки в НУК.

- Потому что мы – лучшие! - подчеркнул он.

Кроме того, свои заслуженные дипломы получили и выпускники филиалов НУК в городах Херсоне и Первомайске. Общая численность выпускников Херсонского филиала НУК составила 202 человека, а Первомайского филиала и его колледжа – 339 человек. В целом в НУК в 2019 году дипломы получили около 1200 человек. Выпускники, в свою очередь, сияли вдохновением и благодарили своих близких, преподавателей и, конечно же, родной университет.

- С каждым годом мы, как губки, впитывали знания, которые давали нам наши преподаватели, я очень благодарна за это. И вот, наконец, мы здесь. А концерт просто супер! Я очень рада, что мой выпуск именно в этом году! - поделилась впечатлениями выпускница НУК Наталия Мороз.

Вот так обычная ежегодная церемония вручения превратилась в настоящий праздник. И несмотря на то, что большинство выпускников планируют продолжить обучение в университете, этот день навсегда останется в их сердцах!