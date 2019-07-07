«Медико-Природничий Університет» проводит летний набор студентов

Студенчество – один из самых ярких периодов в жизни каждого человека. МПУ предоставляет студентам огромные возможности для самореализации и развития, чтобы быть успешным в профессиональной деятельности не только в Украине, но и за рубежом.

Если ты уже изучил рынок труда, спрос украинских и зарубежных кадровых агентств на современных специалистов, просмотрел ТОП-5 самых востребованных профессий этого года, то пришёл к выводу, что профессии медицинского профиля сейчас наиболее перспективны и востребованы. Медицина никогда не выйдет из моды. Говорить о значимости этих специалистов в жизни каждого человека можно бесконечно.

«Медико-Природничий Університет» проводит летний набор по специальностям:

223 Медсестринство

Специализации:

Менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах;

сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуре (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

сестра медицинская по диетическому питанию.

Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), вечерняя (суббота и воскресенье), дистанционная.

053 Психология

Специализации:

практическая психология;

медицинская психология.

Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), заочная.

Поступление осуществляется на основе ВНО (3 предмета) после 11 класса (зачисления на I курс) и без ВНО на основе диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) - зачисление на II - III курсы.

После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Университет также предоставляет возможность всем желающим пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат. Справки по телефону: (063)-500-86-72.

ОПРЕДЕЛЯЙСЯ, КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ!

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 54018, г. Николаев, проспект Богоявленский, 43-А, сайт: http://vnz-mpu.com.ua/