В Николаеве в субботу пройдет автопробег «За честные и прозрачные выборы»

В субботу, 13 июля, в Николаеве пройдет «Зе!Автопробег «За честные и прозрачные выборы» в поддержку партии «Слуга Народа» и кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Акция стартует в 15:00 по адресу проспект Богоявленский 234Б (парковка ТРЦ «Мой Дом»), откуда колона машин проедет до проспекта Мира, а далее по центру города – проспекту Центральному и финиширует в 17:00-17:30 на улице Лазурная, 52 (около ЖК «Ривьера»).

На пляже всех гостей ожидает лаунж-зона для общения «без галстуков» с кандидатами от «Слуги Народа» Игорем Копытиным, Александром Гайду, Александром Пасечным, где можно будет отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке, а также провести время с единомышленниками и хорошей музыкой.