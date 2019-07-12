Николаевцев зовут ещё раз отпраздновать День портовика 12 июля у ДК «Молодёжный»

Николаев - портовый город! Под таким девизом город корабелов по просьбам жителей Николаева празднует второй раз День портовика – 12 июля в Ингульском районе у ДК «Молодёжный» (остановка Васляева-Театральная).

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

На левом берегу Южного Буга расположились предприятия морехозяйственного комплекса, морские порты и речной порт Николаева. Поэтому всех причастных к этому профессиональному празднику, работников морского и речного флота и всех николаевцев приглашают окунуться в море позитива и драйва - 12 июля на большом концерте в Ингульском районе у ДК «Молодёжный». Николаевцев и всех гостей города ожидает:

В 16:00 - яркая детская программа - Необыкновенное химическое шоу

- Праздник воздушных шаров

- Весёлое мыльное шоу

- Сувениры и море подарков

- Вкусное мороженое.

В 18:00 – грандиозный концерт

- Море красоты и драйва от cover band «Bad Sisters»

- Самые любимые хиты от «Radiostars»

- Зажигательный Киевский Театр Огня.

Давайте вместе отпразднуем День портовика, Николаев! Концерт проходит при поддержке кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Дворника.