Николаевцев зовут ещё раз отпраздновать День портовика 12 июля у ДК «Молодёжный»

Николаев - портовый город! Под таким девизом город корабелов по просьбам жителей Николаева празднует второй раз День портовика – 12 июля в Ингульском районе у ДК «Молодёжный» (остановка Васляева-Театральная).
Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».
На левом берегу Южного Буга расположились предприятия морехозяйственного комплекса, морские порты и речной порт Николаева. Поэтому всех причастных к этому профессиональному празднику, работников морского и речного флота и всех николаевцев приглашают окунуться в море позитива и драйва - 12 июля на большом концерте в Ингульском районе у ДК «Молодёжный». Николаевцев и всех гостей города ожидает:
В 16:00
- яркая детская программа
- Необыкновенное химическое шоу
- Праздник воздушных шаров
- Весёлое мыльное шоу
- Сувениры и море подарков
- Вкусное мороженое.
В 18:00
– грандиозный концерт
- Море красоты и драйва от cover band «Bad Sisters»
- Самые любимые хиты от «Radiostars»
- Зажигательный Киевский Театр Огня.
Давайте вместе отпразднуем День портовика, Николаев! Концерт проходит при поддержке кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Дворника.