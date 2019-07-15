В Николаеве у должника за отопление арестовали квартиру

«Николаевоблтеплоэнерго» продолжает работу с должниками. В сотрудничестве с исполнительной службой у должника в Ингульском районе арестовали квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Облтеплоэнерго обслуживает 85 тысяч 429 абонентов, задолженность за услуги теплоснабжения имеют 23 тысячи 206 абонентов на сумму более чем 95 миллионов гривен. С начала года отдел по работе с задолженностью передал 334 иска на сумму, превышающую 4 миллиона гривен, в местные суды Николаева, 1209 исков на сумму 14,5 миллионов гривен передали для принудительного исполнения в Государственную исполнительную службу. Также направлено абонентам-должникам 66 тысяч претензий на сумму более 271 миллиона гривен и заключено 849 договоров реструктуризации на сумму 4,8 миллиона гривен.

Для более эффективного погашения задолженности в мае-июне состоялись встречи с жителями 5 домов, задолженность которых превышает 300 тысяч гривен по каждому дому. Такие встречи планируют проводить и в дальнейшем. В течение мая-июня в рамках открытых исполнительных производств проводились совместные мероприятия с привлечением Государственной исполнительной службы. В Заводском районе провели 4 совместных выхода на 41 адрес должников на общую сумму 787 тысячи 179 гривен; в Центральном районе – 5 совместных выходов на 43 адреса должников на общую сумму 737 тысяч 953 гривен; в Ингульском районе совершили 3 совместных выхода на 17 адресов должников на общую сумму 212 тысяч 325 гривен; в Корабельном районе осуществили 26 совместных выходов на 271 адрес должников на общую сумму 183 тысячи 731 гривна.

Ранее описали и арестовали автомобиль должника, который не заплатил за услуги теплоснабжения 15 тысяч гривен. Автомобиль в дальнейшем продадут на публичных торгах.

Кроме того, 25 июня в Ингульском районе в рамках сводного исполнительного производства описали и арестовали двухкомнатную квартиру должника. В течение отработки поступило через органы ГИС 192,6 тысяч гривен, а после выходов по адресам и проведения встреч заключили 89 договоров реструктуризации долга на сумму более 820 тысяч гривен. В 2017 году процент оплаты населения составил – 103,99%, за 2018 – 97,77% и за 2019 – 118,17%. За отопительный сезон 2018-2019 процент оплаты населения составил 86,67%.