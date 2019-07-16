Кабмин по обращению Ильюка выделил 1,3 миллиона гривен на новую спортплощадку в Ингульском районе

По обращению народного депутата Артема Ильюка городской бюджет Николаева получит 1,3 миллиона гривен государственной субвенции на оборудование спортивно-игровой площадки в Ингульском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Артема Ильюка.

По его словам, на одной из встреч к нему обратился местный житель Евгений Корольков с предложением оборудования спортплощадки. Активист взял на себя проектировку объекта, а нардеп – найти финансирование. В итоге по обращению нардепа деньги выделил Кабинет министров Украины.

«Всегда приятно работать с людьми, которые не просто требуют, но и готовы сами потрудиться, чтобы наш город стал лучше. На одной из встреч ко мне обратился Евгений Корольков – предложил сделать большую спортивно-игровую площадку. Ингульская администрация взяла на себя проектировку, а за мной – найти деньги. В итоге по моему обращению правительство выделило 1,3 миллиона гривен», - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Деньги на площадку теперь должен перераспределить исполком Николаевского городского совета. По словам Ильюка, если в мэрии быстро уладят бюрократические нюансы, площадка появится уже к началу учебного года.