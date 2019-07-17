У Ильюка заявили, что Зеленский поддержал инициативу нардепа направлять 50% прибыли портов на дороги области

Президент Украины выразил поддержку инициативе по отчислению 50% прибыли портов на восстановление дорог и инфраструктуры Николаевской области.

Об этом он сообщил во время встречи с работниками дорожных служб, отвечая на вопрос журналиста, передает пресс-служба Ильюка.

Как известно, в феврале 2016 года николаевский нардеп Артем Ильюк зарегистрировал законопроект №4098, в котором идет речь об разделении Администрации морских портов Украины на отдельные юридические лица. Их акции предлагалось разделить в следующей пропорции: 50% - центральному органу исполнительной власти, 30% - городской общине, где расположен порт, 20% - области, где расположен порт. Доходы от деятельности портов, согласно законопроекту, должны направляться исключительно на инфраструктурные проекты – строительство и реконструкцию автодорог, железнодорожных путей, проведение дноуглубительных работ.

По словам президента Владимира Зеленского, он бы поддержал инициативу отчисления 50% доходов портов на восстановление дорог и инфраструктуры области.

- Я готов поддерживать, если будет такая инициатива. Такой законопроект есть? Я бы поддержал. Я бы глубже изучил этот вопрос. С дорогами проблема, с экологией проблема. Много же проблем, - заявил Зеленский.

Соавтор законопроекта Артем Ильюк прокомментировал заявление Зеленского на своей странице в Facebook.