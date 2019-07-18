«Поддерживаем, это наш главный помощник» - глава ОСМД об Игоре Дятлове

Жители домов по улице Лазурной, которые уже поучаствовали в программе Игоря Дятлова «Теплый дом», сегодня видят заметные изменения в своих подъездах и хотят продолжать пользоваться возможностями программы.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказала глава ОСМД «Лазурная, 34, 36, 36а» Елена Манько, сообщили в пресс-службе Игоря Дятлова.

Она отметила, что изначально дом был в ужаснейшем состоянии: крыша текла, электропроводка все время горела, подъезды темные, зимой холодно и много других проблем.

Однако после местных выборов, с 2016 года, как глава ОСМД она начала взаимодействовать с представителем команды Игоря Дятлова, депутатом по округу Павлом Зоткиным, и с этого момента многое начало меняться. Депутат помог решить проблему с крышей. А кроме того, ОСМД уже дважды участвовало в программе «Теплый Николаев».

- Мы в 2018 году впервые взяли кредит по программе «Теплый Николаев» и смогли полностью заменить электросети. Мы уже рассчитались, и заплатили мы где-то немного больше чем хотелось, примерно 18-19%, из-за банковской комиссии. Самого тела кредита мы заплатили 10%. Остальное – компенсация из бюджетов. В этом году мы снова взяли кредит для того, чтобы закончить работу с электросетью. Потому что это безопасность наших домов. Вы сами знаете, что это такое, если горят подъезды. Поэтому мы сделали до конца все, у нас освещение теперь двустороннее в подъезде – возле лифта и при входе. Если раньше нам электричества накручивало 4,5 тысяч киловатт, то сейчас, с увеличением всего освещения в два раза, мы выходим на 2,6 тысячи киловатт.

Кроме того, рассказывает Елена Манько, в доме установлены энергосберегающие окна по программе «Теплый дом», и это тоже дало значительный эффект.

- Без этой программы движения никакого не будет, - считает глава ОСМД. - Только с помощью программ можно выйти из того нежелательного состояния, которое сейчас есть в наших домах. Благодаря этим программам мы работаем.

Елена Манько поддерживает решение Игоря Дятлова идти в народные депутаты и считает, что его желание усилить и расширять программу «Теплый дом» через государственные механизмы - правильное и важное для горожан.