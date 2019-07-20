Элеваторная сеть ГК «Прометей» пополнится новыми активами

Группа компаний «Прометей» воплощает в жизнь свое намерение в ближайшие несколько лет нарастить элеваторные мощности до 2 миллионов тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе «Прометея».

Завершена сделка о приобретении элеваторов в Днепропетровской области - в городе Апостолово, а также на базе станций Желтокаменка и Ток Апостоловского района ориентировочной рыночной стоимостью $5 млн.

- Новоприобретенные элеваторы имеют выгодное расположение, но на данный момент оборачиваемость комплексов очень низкая. Команда специалистов компании уже активно разрабатывает стратегию по запуску мощностей в полную силу. В течение года, максимум двух планируем обеспечить один полноценный оборот, - прокомментировал руководитель ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

С приобретением новых активов элеваторный арсенал компании «Прометей» увеличился до 23 комплексов, а общая накопительная емкость зернохранилищ превысила 1 млн 200 тыс. тонн.

Элеватор Апостолово-Агро расположен в Апостолово и представляет собой комплекс из вертикального бетонного силоса и 10 хранилищ напольного типа общей накопительной мощностью 45 тыс. тонн. Имеется возможность единовременного хранения до 6 видов культур.

Элеватор оснащен 3 подъемниками, 60-тонными автомобильными весами и 4 специализированными точками с мощностью линий автоприема 1500 т/сутки и отгрузки 1200 т/сутки. Качественный и быстрый отбор проб с автотранспорта осуществляется при помощи автоматического пробоотборщика Rakoraf. Пункт ж/д отгрузки обладает мощность 1200 т/сутки и обеспечен вагонными весами грузоподъемностью до 150 т.

Доработка зерна осуществляется при помощи 2 зерновых сепараторов и 2 сушилок. Лаборатория элеватора оснащена современным высококачественным оборудованием и аттестована для анализа 6 культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, рапса и кукурузы.

Апостолово-Агро (Ток) - линейный комплекс, расположенный на станции Ток Апостоловского района, в составе которого шесть складов напольного типа хранения общей накопительной мощностью 15 тысяч тонн. Есть возможность единовременного хранения до 4 видов культур. Комплекс оснащен 2 специализированными точками приемки/отгрузки на автотранспорт с подъемниками. На объекте установлены вагонные весы грузоподъемностью до 150 т и автомобильные весы. Мощность автоотгрузки/приемки и ж/д отгрузки – 300 т/сутки. Лаборатория элеватора аттестована для анализа: пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, рапса и кукурузы.

Апостолово-Агро (Желтое) линейный комплекс, расположенный на ст. Желтокаменка Апостоловского района, он имеет в распоряжении шесть складов напольного типа хранения общей накопительной мощностью 15 тыс. тонн. Имеется возможность единовременного хранения до 4 видов культур. На территории объекта расположены 2 специализированные точки приемки/отгрузки на автотранспорт с подъемниками. Мощность автовыгрузки/погрузки – 300 т/сутки.

Отгрузка зерна в вагоны также не составит труда, ведь комплекс обеспечен вагонными весами грузоподъемностью до 150 т и железнодорожными ветками. Мощность ж/д отгрузки – 300 т/сутки. Лаборатория элеватора аттестована для анализа 6 культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, рапса и кукурузы.

В планах компании «Прометей» обновление материально-технической базы и лабораторного оборудования, ремонт складов, подъездных и внутренних автомобильных путей, модернизация систем доработки, перемещения и хранения зерна, пунктов отгрузки.