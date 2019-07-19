У кандидата Ильюка рассказали, что его на выборах в Раду поддержали педагоги, врачи и директор Николаевского зоопарка

Артем Ильюк Известные николаевцы, работники различных сфер жизнедеятельности города на выборах в Верховную Раду по 128 округу поддержали кандидатуру Артема Ильюка.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Так, в поддержку Ильюка высказалась председатель Союза женщин Украины в Николаевской области Тамила Бугаенко. Она уверена, что Артем Ильюк имеет знания, опыт и энергию, чтобы подготовить и принять социально значащие законы.

- Сегодня многие идут в Верховную Раду, не понимая, что там должны работать профессионалы, люди, которые понимают, что такое управление государством. Я думаю, что Артем Ильюк - это тот молодой человек, который все это осознает и понимает. Он понимает, какие законы сегодня в первую очередь нужно принимать. А это однозначно социально ориентированные законы, - рассказала Тамила Бугаенко.

Тамила Бугаенко Анна Матвеева Владимир Топчий

Поддержал Ильюка и директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий. Он также считает, что в Верховной Раде Украины должны работать профессионалы.

- Мы много лет знакомы, мы были вместе депутатами. Это человек дела. А делом должны заниматься профессионалы. Я считаю, что голосовать нужно за Артема Ильюка, - сказал Топчий.

Директор «Академии детского творчества» Анна Матвеева и директор николаевской школы №19 Алексей Ильин убеждены, что Ильюк всегда ставит в приоритет своей работы развитие детей.

- Это человек слова. Сказал - сделал, пообещал - исполнил. Это доступный человек. Депутат Верховной Рады просто на своем месте. Если бы у нас был такой парламент, я думаю, что мы давно бы уже справились со всеми серьезными вопросами. И Украина совсем бы по-другому жила, - сообщила Анна Матвеева.

Александр Хворов Алексей Ильин Тамара Дубинец

- Он обходил все дворы, знает школы и детские сады, знает проблемы образования. Насколько я знаю, приоритетом Артема Александровича всегда были в первую очередь дети, которым он старался помогать. Человек ответственный, человек порядочный, человек дела. Поэтому я призываю своих коллег голосовать за нашего николаевца Артема Ильюка, - добавил Алексей Ильин.

Главный врач николаевского ЦПМСП №2 Тарама Дубинец рассказала, что Артем Ильюк регулярно оказывает помощь медицинским учреждениям Николаева.

- Артем оказывает помощь малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, оказывает помощь в лечении больных, приобретении оборудования для лечебных учреждений. Он всегда, в любой момент может прийти на помощь, - сообщила Тамара Дубинец.

Поблагодарил Ильюка за постоянную поддержу спортсменов тренер спортклуба «МЖК» в Корабельном районе Александр Хворов, а также пожелал кандидату в нардепы уверенной победы на выборах. Все, кто поддержал Ильюка, отметили, что Ильюк - кандидат, которого хорошо знают николаевцы, к нему всегда можно обратиться, а его приемная непрерывно работает уже больше 7 лет.