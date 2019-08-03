Компания выпускника николаевской школы победила в самом большом в Европе конкурсе стартапов

Школа гордится своими выпускниками! Поздравляем Павла Матвиенко, выпускника НЧООШ I-III ступеней "Гипанис-ЭОС", генерального директора и основателя RetargetApp. Его RetargetApp признан лучшим стартапом на базе ЦВЕ. Мечты сбываются! Павел, желаем счастья и новых побед, процветания бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-центре Международного классического университета имени П. Орлика.

Европейская компания AdTech с главным офисом в Киеве - RetargetApp - заняла первое место на выставке CEE ScaleupChallenge, крупнейшем онлайн-конкурсе для быстрорастущих стартапов в Центральной и Восточной Европе.

Известная своей веб-программой, которая автоматически создает и оптимизирует онлайн-объявления, компания RetargetApp была выбрана из более чем 350 компаний, развивающихся в странах Центральной и Восточной Европы, для получения нескольких ценных призов, включающих 1 миллион евро от фонда NextRoadVentures VC, а также для участия в конференции InfoShare и онлайн-медиа-пакета от Cision.

RetargetApp - это легкая и эффективная альтернатива широко используемым рекламным инструментам для электронной коммерции. Она обязана успехом объявлений, которые проводит для тщательного анализа больших данных о поведении клиентов и их привычке к покупкам. В последнее время она стала кросс-платформенным приложением. Теперь оно доступно для интернет-магазинов на базе Shopify и BigCommerce и уже поддержано TA Ventures и несколькими инвесторами. RetargetApp в настоящее время быстро растёт и применяет машинное обучение для того, чтобы оптимизацию объявлений поднять на совершенно новый уровень.

- Нас это очень мотивирует, и мы хотим поблагодарить Vestbee за эту удивительную возможность. Когда мы начали RetargetApp в 2015 году, мы хотели помочь онлайн-компаниям запускать эффективные объявления одним щелчком мыши, - сказал Павел Матвиенко, генеральный директор и основатель RetargetApp. - Наше признание жюри, состоящим из более 40 экспертов отрасли, действительно показывает, что мы делаем правильные вещи на нашем пути, чтобы стать конечным AI-Powered рекламным решением для любого бизнеса в Интернете.

RetargetApp - это программа, которая помогает интернет-магазинам получать новых клиентов и продавать больше, создавая полную последовательность эффективных, полностью автоматизированных объявлений на Facebook (Instagram/Messenger/Marketplace) и Google (SearchAds/Gmail /YouTube). Стоимость услуги начинается с $ 19/месяц. RetargetApp доверяет более 10 тысяч владельцев интернет-магазинов. Она является единственной компанией в Украине, которая одновременно является партнером по маркетингу Facebook (с 2016 года) и партнером Google (с 2019 года).