Суд постановил взыскать с Николаевской ОГА 27 миллионов гривен в пользу «Нафтогаза» – это решение оспорят

Хозяйственный суд постановил взыскать с управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации в пользу НАК «Нафтогаз Украины» 27 миллионов гривен за нарушение хозяйственного обязательства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Основанием для взыскания указанных средств стало то, что управление не выполнило договор о строительстве газопровода в одном из населенных пунктов области. Договор не выполнили в той его части, что «Нафтогазу» не вернули средства, потраченные на это строительство.

Однако прокуратура установила, что государство не предусматривало возврат «Нафтогазу» этих средств. Поэтому управление капитального строительства облгосадминистрации указанные обязательства приняло с нарушением бюджетного законодательства. С целью предупреждения необоснованного взыскания средств с государства прокуратура предъявила в суд иск о признании договора в этой части недействительным.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов гривен в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала.