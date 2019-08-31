Маленьких николаевцев и их родителей зовут на празднование «Дня знаний»

В воскресение, 1 сентября, в 12:00 на улице Соборной (угол улицы Большая Морская) состоится празднование «Дня знаний».

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Приглашаем детей и их родителей на празднование "Дня знаний". На сцене концерт, конкурс красоты, выступление группы «Южный патруль». Возле сцены будут проходить квесты бесплатно, мастер классы, игры, развлечения, розыгрыш подарков от наших партнеров», – говорится в сообщении.

Также организаторы отмечают, что на празднике у каждого ребенка будет возможность поприсутствовать и даже поучаствовать в тренировке по шотокан карате до.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать:

– отдельная рота полиции особого назначения; – взрывотехнический отдел; – кинологический отдел; – отдел ювенальной превенции УПД; – батальон патрульной службы полиции особого назначения «Николаев»; – полиция управления охраны; – управление патрульной полиции; – оркестр ГУНП и ансамбль «Южный патруль».

В программе конкурсы и викторины от работников ювенальной превенции, демонстрация спецтехники и спецсредств, показательные выступления подразделений ТОР УПП и работы служебной собаки кинологического центра ГУНП в Николаевской области.

Начало выступления ансамбля «Южный патруль» в 16:00.