Маленьких николаевцев и их родителей зовут на празднование «Дня знаний»

В воскресение, 1 сентября, в 12:00 на улице Соборной (угол улицы Большая Морская) состоится празднование «Дня знаний».
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Приглашаем детей и их родителей на празднование "Дня знаний". На сцене концерт, конкурс красоты, выступление группы «Южный патруль». Возле сцены будут проходить квесты бесплатно, мастер классы, игры, развлечения, розыгрыш подарков от наших партнеров», – говорится в сообщении.
Также организаторы отмечают, что на празднике у каждого ребенка будет возможность поприсутствовать и даже поучаствовать в тренировке по шотокан карате до.
Кроме того, на мероприятии будут присутствовать:
– отдельная рота полиции особого назначения;
– взрывотехнический отдел;
– кинологический отдел;
– отдел ювенальной превенции УПД;
– батальон патрульной службы полиции особого назначения «Николаев»;
– полиция управления охраны;
– управление патрульной полиции;
– оркестр ГУНП и ансамбль «Южный патруль».
В программе конкурсы и викторины от работников ювенальной превенции, демонстрация спецтехники и спецсредств, показательные выступления подразделений ТОР УПП и работы служебной собаки кинологического центра ГУНП в Николаевской области.
Начало выступления ансамбля «Южный патруль» в 16:00.