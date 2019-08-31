Маленьких николаевцев и их родителей зовут на празднование «Дня знаний»

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В воскресение, 1 сентября, в 12:00 на улице Соборной (угол улицы Большая Морская) состоится празднование «Дня знаний».

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Приглашаем детей и их родителей на празднование "Дня знаний". На сцене концерт, конкурс красоты, выступление группы «Южный патруль». Возле сцены будут проходить квесты бесплатно, мастер классы, игры, развлечения, розыгрыш подарков от наших партнеров», – говорится в сообщении.

Также организаторы отмечают, что на празднике у каждого ребенка будет возможность поприсутствовать и даже поучаствовать в тренировке по шотокан карате до.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать:

– отдельная рота полиции особого назначения;

– взрывотехнический отдел;

– кинологический отдел;

– отдел ювенальной превенции УПД;

– батальон патрульной службы полиции особого назначения «Николаев»;

– полиция управления охраны;

– управление патрульной полиции;

– оркестр ГУНП и ансамбль «Южный патруль».

В программе конкурсы и викторины от работников ювенальной превенции, демонстрация спецтехники и спецсредств, показательные выступления подразделений ТОР УПП и работы служебной собаки кинологического центра ГУНП в Николаевской области.

Начало выступления ансамбля «Южный патруль» в 16:00.

Анатолий Чубаченко

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