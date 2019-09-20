В США скандал из-за разговора Трампа и Зеленского – президент США мог требовать от Украины помочь ему в борьбе с конкурентом

В США разгорается новый скандал: Конгресс конфликтует с директором Нацразведки из-за жалобы сотрудника последнего против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The Washington Post».

Информатор из разведывательного сообщества США пожаловался руководству после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с «неназванным иностранным лидером». За пару недель до скандала хозяин Белого дома разговаривал по телефону с президентом Владимиром Зеленским. «The Washington Post» не указывает конкретно, с кем общался Трамп на тему, которая встревожила разведчика, и кому что «пообещал», но прозрачно на это намекает. И.о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр «придержал» жалобу информатора и не сообщил о ней надзорному комитету Конгресса.

- Это беспрецедентно, когда директор Нацразведки утаивает информацию от Конгресса, - заявил глава комитета Адам Шифф, который предупредил Магуайра о юридических последствиях из-за его отказа рассказать все. Он придет в Конгресс на беседу на следующей неделе.

Однако о сообщении информатора законодателям все же стало известно. Оно было темой закрытого заседания в профильном комитете. Как пишет газета со ссылкой на источник NBC News, генеральный инспектор разведслужб США Майкл Аткинсон «уходил от ответа о сути жалобы сотрудника» в течение трех часов. Начато расследование по этому кейсу о внешних коммуникациях Трампа.

В случае доказательства вины у правосудия и оппонентов президента появится возможность обвинить его в нарушении закона – злоупотреблении положением. В США снова заговорили об импичменте, если подозрения подтвердятся. Трамп уже отреагировал на скандал и написал в Twitter в типичной для него манере, что это «очередная фейковая новость» и «харрасмент».

Еще в начале сентября газета, также ссылаясь на свои источники, написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины. Байден-старший по состоянию на осень 2019 года – один из основных конкурентов Трампа на выборах-2020. В конце лета/начале осени Трамп поставил на паузу военную помощь США Украине. Под давлением Конгресса ее разблокировали.