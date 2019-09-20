«Вы возрождаете судостроение», - Александр Стадник поздравил «Нибулон» с введением в эксплуатацию 140-метрового судна

В Николаеве 20 сентября благодаря работе завода «Нибулон» состоялось действительно историческое событие для украинского судостроения – введено в эксплуатацию крупнейшее за последние 15 лет независимости Украины и за всю историю судостроительного завода «Нибулон» судно – 140-метровый плавкран с двумя крановыми частями и зернохранилищем на 10 тысяч тонн NIBULON maх. Произошло это в рамках проведения международного форума Trans Expo Odesa-Mykolaiv 2019.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Руководство и коллектив предприятия поздравил председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

- Здравствуйте, уважаемые присутствующие! Здравствуйте, николаевцы! Я хочу поздравить вас с этим днем, потому что каждый имеет отношение к сегодняшнему событию – когда мы видим не на словах, а на деле, и видим реальный результат. Хочу поблагодарить руководителя и учредителя предприятия, Героя Украины Алексея Вадатурского. Это для меня уважительный момент, когда могу поблагодарить за все добрые дела, а прежде всего, за сегодняшнее событие. Потому что это – рабочие места, семьи, которые работают, а главное – уважение за то, что в Украине начало возрождаться дело, которое очень давно остановилось. За это спасибо! - сказал Александр Стадник.

Сегодня на территории завода также работала выставка «Судостроение и водный транспорт 2019». В мероприятии приняли участие десятки иностранных и украинских компаний морской отрасли, деятельность которых связана с внутренними и международными морскими и речными перевозками, поставщики навигационного и судового оборудования, тренажерные центры, порты и терминалы, судостроительные и судоремонтные заводы, крюинговые компании, а также компании, предоставляющих страховые, консалтинговые услуги, профильные высшие и профессионально-технические учебные заведения.

Не менее интересным будет и второй день форума. Программа мероприятий 21 сентября позволяет всем желающим до 16:00:

- продолжить знакомство с экспозицией специализированной выставки «Судостроение и водный транспорт 2019»; - осмотреть предприятие с экскурсией: ознакомление с практическим опытом компании «Нибулон» в восстановлении судостроения, обзор мощностей завода с демонстрацией основных производственных процессов – от изготовления деталей до формирования прочных корпусов судов, обзор современного флота компании «Нибулон»; - прогуляться на пассажирских судах «Нибулон Экспресс».

Вход свободный.