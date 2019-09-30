Агроном компании «Прометей»: «Посевная будет окончена в срок»

Аграрии почти всех областей Украины заняты севом озимых зерновых культур. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году будет засеяно 7,3 миллиона гектаров земли.

О ходе посевной на полях компании «Прометей» рассказал главный агроном Виталий Богун.

- Посевную начали в этом году 5 сентября. Учитывая особенности сезона, вынуждены сейчас сеять в сухую землю. Вскоре ожидаем дожди, впрочем, к капризам погоды мы также готовы. Страхуем себя за счет регулирования нормы высева. Чем позже мы сеем, тем большую норму даем. Чтобы получить желаемый результат, должны учитывать множество нюансов, кроме этого, должны быть хотя бы на шаг впереди погоды, — отметил он.

Земельный банк производственной компании «Прометей» составляет 10 тысяч гектаров. Планируется засеять 3,5 тысячи гектаров озимой пшеницей и 1,5 тысячи гектаров ячменем. Остальная площадь – под посев технических культур. Благодаря оптимальным погодным условиям предполагается завершить посевную уже в начале октября.