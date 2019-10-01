Николаевская полиция объявила месячник сдачи оружия – это дает гражданам возможность узаконить его наличие

С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на территории города Николаева и Николаевской области с 1 по 31 октября 2019 начнется месячник добровольной сдачи оружия.

Об этом сообщили в Корабельном отделе полиции.

В полиции напомнили, что в соответствии с частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, лица, которое добровольно сдаст органам власти оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Таким образом при добровольной сдачи незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников.

Для получения подробной информации граждане могут обратиться в территориальные органы главных управлений Национальной полиции или к участковым полицейским:

- Корабельный отдел полиции - улица Янтарная, 64; 40-20-64, 0630443030

- Витовское отделение полиции - улица Новозаводская, 1А; 0935784810