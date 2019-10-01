Мэр Николаева Александр Сенкевич продолжает практику публичной отчетности о проделанной работе

В понедельник, 30 сентября, в микрорайоне Сухой Фонтан состоялась первая встреча городского головы Александра Сенкевича с жителями города с целью публичной отчетности о проделанной работе.

Данная инициатива была начата в 2017 году. Эксперимент по внедрению нового формата отчетности получил положительную реакцию со стороны общественности, ведь до этого должностные лица местного самоуправления публиковали результаты своей деятельности исключительно в письменной форме. Так, ежегодно проводится около 20 открытых мероприятий, в среднем посещают более 8000 горожан.

– Публичная ежегодная отчетность перед обществом стало уже доброй традицией. Это итог всех реальных дел и проектов, реализованных в Николаеве. Как и каждый год, у нас есть как положительные сдвиги, так и проблемные вопросы, которые приходилось решать вместе через диалог, иногда горячие дискуссии. Я решил проводить открытое общение с горожанами именно осенью, когда идет формирование бюджета города на 2020 год. Каждый имеет возможность высказать лично предложения озвучить проблемы, – отметил мэр.

Александр Сенкевич, прежде всего, обратил внимание присутствующих на том, что удалось сделать для улучшения качества жизни николаевцев в течение 2019 года. Мэр отчитался об основных направлениях деятельности, а именно: бюджетные расходы, благоустройство, ремонт дорог и тротуаров, реконструкция объектов социальной сферы, привлечения инвестиций на развитие и модернизацию инфраструктуры и многое другое.

Подробнее мэр остановился на результатах работы городской власти в Заводском районе.

– Выполняется благоустройство зеленых зон, появляются детские и спортивные площадки. Наша цель - превратить все заброшенные парки на зоны комфортного отдыха по европейскому образцу. Последовательно в городе обновляется и сеть уличного освещения. Кто бы что ни говорил, но город сейчас освещено, – отметил городской голова. – Все, наверное, обращают внимание, как выглядят улицы: светодиодные фонари не только улучшают качество освещения, но и способствуют безопасности пешеходов и водителей.

В Заводском районе была проведена реконструкция сети наружного освещения парка-памятника садово-паркового искусства «Юных героев» и сквера им. В.М. Чорновола, обновлено детские и спортивные площадки по ул. Бузника, 2, пр. Центральном, 8А.

– Еще есть проблемы с освещением окрестностей города и отдельных переулков. Это дело затратное, поскольку требует значительных капиталовложений. Однако, горсовет работает и над этим, – заверил мэр.

Комфортная зона отдыха для николаевцев недавно появилась на углу улиц Пограничной и Малой Морской. Там высадили новые зеленые насаждения, установили фонтан с подсветкой, скамейки, замостили плиткой пешеходные дорожки. В живописные уголки превратились объекты, расположенные по ул. Наваринском, 15, а также на углу ул. Никольской и ул. Адмирала Макарова.

Отчитывался мэр и о ремонте дорог. Восстановлено дорожное покрытие по ул. Лягина, ул. 5 Слободской, ул. 3 Слободской, ул. Дмитриева, ул. Новосельском от ул. Малой Морской до ул. Даля, ул. Никольской от ул. Террасной до ул. Шоссейной, а также отул. В. Морской до ул. Потемкинской. Текущие ремонты выполнялись по ул. 7 Поперечной, ул. 8 Поперечной, по ул. Курьерской. Ремонтные работы продолжаются.

Третий год подряд в городе активно ремонтируют тротуары. Восстановлены пешеходные дорожки по ул. Гражданской, ул. Радостной, ул. Дмитриева, ул. Кузнецкой, ул. 5 Слободской, по ул. Обсерваторной от ул. Адмирала Макарова до ул. Шевченко (нечетная сторона) - оборудовано плиточное покрытие. Ремонт тротуарной части дороги выполнен вдоль д. №3 по ул. Рабочей от ул. Никольской до ул. Террасной, дороги по ул. Бугский Бульвар, 11, ул. Наваринской, 15, ул. 3 Слободской, ул. Дмитриева, ул. Чкалова.

Особое внимание уделяется ремонту внутриквартальных проездов. Задача - в ближайшие годы полностью восстановить пешеходные зоны на территории города.

Городской совет поддерживает замыслы и идеи общины. Был введен ряд проектов Общественного бюджета, среди которых - новая спортивно-развлекательная площадка «Котигорошко», расположенная между ул. Никольской и ул. Адмирала Макарова.

Кроме достижений, мэр говорил и об актуальных проблемах и путях их решения, а также озвучил планы на будущее. В частности, руководитель города сообщил, что до конца текущего года планируется завершить строительство троллейбусной линии в мкрн. Намыв.

Традиционно, вторая часть встречи прошла в формате вопрос-ответ. Большинство обращений николаевцев касалась сферы ЖКХ - состояния придомовых территорий, благоустройства улиц, восстановление аварийного жилья, обустройство зон отдыха.

С вопросом о ремонте школы №39 к мэру обратились родители учеников учебного заведения. Мэр сообщил, что все работы выполняются последовательно и при наличии соответствующего финансирования. Так, в 2017 году за средства городского бюджета в школе отремонтировали санузлы, помещения и пищеблок. В следующем - приобрели мебель, дидактические материалы, строительные материалы, компьютерную технику. В текущем году выполнили ремонт кровли, приобрели учебные принадлежности и хозтовары. К концу 2019-го планируют установить окна в спортивном зале.

– В неудовлетворительном состоянии не только эта школа. В следующем году из городской казны планируем выделить по 200 тысяч гривен на каждое учебное заведение. Эти средства пойдут на их модернизацию и текущие ремонты, – отметил мэр.

Мэр также напомнил, что 2019-й был объявлен годом медицины и проинформировал о положительных изменениях, которые произошли в этой сфере на примере больницы №4, что в Заводском районе. Так, был выполнен текущий ремонт отделения анестезиологии, закуплено 7 мониторов пациента, два концентратора кислорода в отделении анестезиологии и интенсивной терапии, ультразвуковой портативный сканер, а также 30 единиц компьютерного оборудования с программным обеспечением.

На вопрос о ремонтах жилищного фонда городской голова неизменную позицию: первоочередное внимание городских властей направлена ​​на восстановление аварийного жилья, которое может представлять угрозу жизни горожан. Потом - дома, где созданы ОСМД.

Следующая встреча городского головы Александра Сенкевича с горожанами в рамках ежегодного отчета о проделанной работе состоится в сквере имени Макарова, мкрн. Намыв.

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