Николаевский клуб юных моряков торжественно отметил круглую дату

Уже 60 лет Николаевский клуб юных моряков флотилии обучает будущих мореплавателей. В честь юбилея был организован Всеукраинский слет флотилий и клубов юных моряков, в котором приняло участие 7 команд юных курсантов из шести городов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

На торжественное открытие Всеукраинского слёта клуб пригласил первого заместителя начальника «Морского специализированного порта Ника-Тера» Анатолия Дворника, который в свою очередь поздравил и вручил школьникам туристические карематы для комфорта в походах.

- Стать моряком и «быть на ты» с морями и океанами – мечта многих мальчишек, поэтому приятно видеть такое большое количество юных курсантов и поздравить наш Николаевский клуб юных моряков с юбилеем. Желаю всегда идти в ногу со временем, продолжать обучать важным навыкам и важной профессии для нашего региона и страны в целом. Считаю, что работа и развитие такого клуба необходимы для нашего города, - выступил первый заместитель начальника порта МСП «Ника-Тера» Анатолий Дворник.

Стоит отметить, что Николаевская флотилия впервые организовала мероприятие такого формата на всеукраинском уровне. Слет продлился 4 дня, а программа была насыщенной: военизированные эстафеты, творческие задания, тематические экскурсии и другие игровые программы.