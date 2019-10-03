Николаевщина успешно внедряет проект по противодействию и защите от домашнего насилия

Сегодня Николаевщина стала одной из первых в Украине по разработке и оценке потребностей общества области в развитии сети специализированных услуг для лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола на региональном и местном уровнях.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Наша область является пилотной в развитии сети специализированных услуг для лиц, пострадавших от домашнего насилия, и я благодарю департамент социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации за усердную, комплексную работу по решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине. Это, в первую очередь, как противодействие насилию, так и социально-психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия, - подчеркнул Александр Трайтли.

Как пояснил заместитель председателя ОГА, уже на протяжении двух лет, с сентября 2017 года, в Николаевской области реализуется проект Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине, направленный на усиление системы предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин. Кроме этого работа идет и на обеспечение услуг пострадавшим от насилия.

Сейчас при поддержке UNFPA Ukraine на Николаевщине действуют три мобильные бригады социально-психологической помощи, которые выявляют и оказывают экстренную и плановую помощь пострадавшим от гендерно обусловленного и домашнего насилия. Ниже их контактные телефоны.

1) Николаевская областная мобильная бригада (095)-807-18-02 и по стационарному телефону (0512) 37-64-24; 37-64-88 (с 08:00 до 17:00) действует на территории Баштанского, Березанского, Витовского и Снигиревского районов. 2) Николаевская городская мобильная бригада (095) 807-18-41 действует на территории Николаева. 3) Первомайская городская мобильная бригада (095) 807-17-62 действует на территории Первомайска, Первомайского и Арбузинского районов.

В состав мобильной бригады входят социальные работники и психолог, которые помогают людям в сложных жизненных обстоятельствах из-за насилия. Это может быть профессиональная консультация по телефону, выезд в специально организованном транспорте к месту жительства/пребывания пострадавших или же консультация в пункте стационарного приема.