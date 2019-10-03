«Николаевщина – богатый аграрный край»: Александр Стадник принимает участие в форуме регионов Украины и Беларуси

В четверг, 3 октября, в Житомире стартовал Второй форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня, и в котором принимают участие делегации от всех областей Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Представительство от Николаевщины возглавил председатель облгосадминистрации Александр Стадник. Мероприятие направлено на развитие инвестиционного и культурного сотрудничества, представление экономического потенциала регионов в сферах торговли, промышленности, сельскохозяйственного сотрудничества. Именно на потенциале Николаевщины в сфере сельского хозяйства акцентировал свое внимание председатель Николаевской ОГА.

- Горжусь представлять Николаевскую область на Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Убежден, что подобные масштабные международные события являются хорошей возможностью для налаживания новых деловых связей, углубления сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Украина преимущественно экспортирует в Беларусь продукцию сельского хозяйства. Николаевщина – богатый аграрный край и нам есть, что предложить белорусским коллегам. Поэтому в течение форума буду активно работать в этом направлении, - комментирует глава Николаевской ОГА.

В рамках первого дня форума Александр Стадник провел ряд встреч, полезных для установления партнерских связей с белорусской стороной. В частности, глава Николаевской облгосадминистрации пообщался с главой Минского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Анатолием Исаченко.

- Обсудили вопросы налаживания и пути дальнейшего развития деловых отношений между Николаевщиной и белорусской стороной в аграрной, производственной и других сферах. Убежден, что подобные встречи полезны не только для установления партнерских связей, но и являются бесценным источником обмена опытом, - отмечает Александр Стадник.

Отметим, что 4 октября состоится пленарное заседание форума, в котором примут участие президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко. Ожидается, что более 200 представителей бизнеса двух стран подпишут соглашения о сотрудничестве.