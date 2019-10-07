Николаевец, выпускник школы «Гипанис» Павел Матвиенко через стартап RetargetApp привлек 1,5 миллиона долларов на развитие бизнеса

Украинский стартап RetargetApp, который работает в сфере онлайн-рекламы, привлекseed-раунд (ред. стадия инвестирования, что стимулирует взрывной рост стартапа) от нескольких фондов. Общий размер раунда – $1,5 млн. Его закрыли примерно на 90%, еще одна сделка размером до $350 000 – в ходе переговоров.

В раунде участвовали фонд TMT Investments(он выступил лид-инвестором, вложив в компанию $650 000), также стартап поддержали TA Ventures, компания Aitarget и бизнес-ангелы.

По словам CEO (исполнительный директор) проекта Павла Матвиенко, TA Ventures стал «инициатором раунда»: украинский фонд дал первые деньги в ходе раунда и помог искать остальных инвесторов.

Компания TMT Investments объяснила свой интерес к проекту тем, что в рекламном рынке сейчас есть тренд на переход к технологиям, которые уменьшают себестоимость контакта в интернете и автоматизируют запуск кампаний в соцсетях с bigdata и AI.

Венчурный партнер TA Ventures Игорь Перцияконстатировал: «Мы инвестировали в RetargetApp, поскольку у них интересная технология, они продают ее на зарубежные рынки – есть большие перспективы для роста.

Информационное досье:

RetargetApp – это легкая и эффективная альтернатива широко используемым рекламным инструментам для электронной коммерции. RetargetApp анализируют рекламную статистику клиента, находит лучшие варианты, создает рекламные кампании (сервис предоставляет более 12 форматов на 4 платформах через API, включая Facebook и Google)и в процессе делит бюджет между наиболее удачными кампаниями.

Retargetapp.com – приложение, которое автоматически создает эффективные рекламные кампании в Facebook и применяет лучшие практики к ним.

По данным стартапа, за четыре года благодаря рекламе от RetargetApp онлайн-магазины по всему миру продали товаров на $60 млн.