В Николаеве открылась общественная приемная «Партии Шария»

В Николаеве начала функционировать региональная общественная приёмная политической партии Шария по адресу: улица Московская, 81.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

«В то время, как все политические партии затихли и не совершают каких-либо активных действий, координатор партии в Николаевской области Татьяна Кравчук презентовала приёмную сторонникам Шария», - говорится в сообщении.

Во время презентации Татьяна Кравчук рассказала собравшимся, что невзирая на надежды злопыхателей о распаде политсилы, у неё для них плохие новости — партия Шария продолжает работу и сейчас находится в процессе её усовершенствования и налаживания механизма. Сегодня офис партии Шария открывается не только в Николаеве, но и в других областях Украины. Благодаря появлению офиса, жители города и области смогу обращаться со своими проблемами на самые разные темы: благоустройство Николаева, коррупция в учреждениях и органах власти и прочее. В свою очередь, координатор партии и её сторонники будут помогать решать проблемы законным путём, разоблачать нарушителей и обращать на них внимание всей общественности.

Также Татьяна Кравчук сообщила, что партия будет принимать участие в выборах местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2020 года.

- Идеология нашей партии очень проста — это сильная, правовая и независимая Украина, в которой власть, зная о неотвратимости наказания за нарушение Закона, заботится о комфорте и достатке своих граждан, - завершила своё обращение координатор.

С сегодняшнего дня в Николаеве начала функционировать региональная общественная приёмная политической партии Шария по адресу улица Московская, 81.

В то время, как все политические партии затихли и не совершают каких-либо активных действий, координатор партии в Николаевской области Татьяна Кравчук презентовала приёмную сторонникам Шария.

Во время презентации Татьяна Кравчук рассказала собравшимся, что невзирая на надежды злопыхателей о распаде политсилы, у неё для них плохие новости — партия Шария продолжает работу и сейчас находится в процессе её усовершенствования и налаживания механизма. Сегодня офис партии Шария открывается не только в Николаеве, но и в других областях Украины. Благодаря появлению офиса, жители города и области смогу обращаться со своими проблемами на самые разные темы: благоустройство Николаева, коррупция в учреждениях и органах власти и прочее. В свою очередь, координатор партии и её сторонники будут помогать решать проблемы законным путём, разоблачать нарушителей и обращать на них внимание всей общественности.

Также Татьяна Кравчук сообщила, что партия будет принимать участие в выборах местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2020 года.

«Идеология нашей партии очень проста — это сильная, правовая и независимая Украина, в которой власть, зная о неотвратимости наказания за нарушение Закона, заботится о комфорте и достатке своих граждан», - завершила своё обращение координатор.