Группа компаний «Прометей» выходит на экспорт с Китаем

Согласно официальному реестру Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ГК «Прометей» получила статус экспортера сельскохозяйственной продукции в Китайскую народную республику.
Об этом говорится в сообщении «Прометея».
На сегодняшний день «Прометей» занимает лидирующую позицию на украинской аграрной арене и насчитывает в своем арсенале 23 элеватора, автопарк из 40 современных зерновозов, занимается выращиванием зерновых и масличных культур на собственном земельном банке в 10 тысяч гектаров и является одним из крупнейших в стране дистрибьютором минеральных удобрений.
Экспорт продукции в Китай – это прекрасная возможность для компании расширить деловые связи и занять новую, более высокую позицию и на мировом зерновом рынке.
«На сегодняшний день ГК «Прометей», имея в своем арсенале 23 элеваторных комплекса, уверенно удерживает позиции лидерства среди владельцев элеваторных мощностей в Украине. На мировом рынке зерна компанию знают как успешного трейдера, на внутреннем – как надежного партнера по закупке сельхозпродукции. Собственный автопарк: 40 современных зерновозов «MAN», «Scania», «Volvo» обеспечивает маневренность, независимость, оперативность в предоставлении услуг по логистике грузов. Компания занимается выращиванием зерновых и масличных культур на собственном земельном банке в 10 тысяч гектаров и является одним из крупнейших дистрибьюторов минеральных удобрений в стране», - говорится в сообщении.