Группа компаний «Прометей» выходит на экспорт с Китаем

Согласно официальному реестру Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ГК «Прометей» получила статус экспортера сельскохозяйственной продукции в Китайскую народную республику.

Об этом говорится в сообщении «Прометея».

На сегодняшний день «Прометей» занимает лидирующую позицию на украинской аграрной арене и насчитывает в своем арсенале 23 элеватора, автопарк из 40 современных зерновозов, занимается выращиванием зерновых и масличных культур на собственном земельном банке в 10 тысяч гектаров и является одним из крупнейших в стране дистрибьютором минеральных удобрений.

Экспорт продукции в Китай – это прекрасная возможность для компании расширить деловые связи и занять новую, более высокую позицию и на мировом зерновом рынке.