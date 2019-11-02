На Черниговщине под отделом полиции жгли шины из-за гибели школьника – руководство местной полиции отстранили

В Прилуках Черниговской области вечером 31 октября под местным отделом полиции прошла акция протеста с требованием объективно расследовать гибель 14-летнего Дениса Чаленко. Начальника местной полиции отстранили.

Как сообщает «UA:Чернигов», тело школьника обнаружили 29 октября на железнодорожных путях, однако родители не верят в версию следствия о том, что их сына сбил поезд.

Участники акции считают, что к убийству Дениса могут быть причастны четверо 16-летних парней, которые якобы за неделю до гибели подростка присылали на его телефон СМС с угрозами.

В свою очередь и.о. начальника Прилукского отдела полиции Александр Яцык сообщил, что с парнем, с телефона которого поступали угрозы, правоохранители общались. Он сказал, что этого не делал и полиция его отпустила.

Также Яцык пообещал расследовать это дело за неделю. Если результатов не будет — уйдет в отставку.

Ранее адвокат семьи Чаленко Владимир Билык рассказывал, что работники полиции с самого начала не отрабатывали другие версии причины смерти подростка. По его словам, судя по следам крови, которые были найдены на полотне, можно утверждать, что это насильственная смерть.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что расследованием смерти 14-летнего Дениса Чаленко будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции, а глава местной полиции отстранен от исполнения обязанностей.

По словам полицейского, лучшим следователям центрального аппарата дано задание максимально объективно расследовать причины и обстоятельства смерти парня.

Кроме того, полиция старается наладить диалог с обществом. Глава полиции Черниговщины Эдуард Алехин встретился с местными активистами, которые накануне проводили акцию, требуя скорейшего расследования трагедии. Во время этого мероприятия перед местными жителями выступили члены следственно-оперативной группы, работавшие на месте обнаружения тела погибшего, рассказав о проделанной работе. Им задавали много вопросов в пределах их компетенции.

Также следователь подробно рассказал, как обнаружили покойного, как собирали доказательства, и как идет расследование. Однозначных выводов пока правоохранители не делают, идут экспертизы. После их завершения людям расскажут об их результатах.

Полицеский договорились с активистами, что такие встречи будут проводиться регулярно. На следующую, которая пройдет в понедельник, например, будут приглашены судмедэксперты. Встреча пройдет в присутствии главы ГУ областной полиции, местной и региональной прессы.