На Николаевщине прошли общественные слушания о продлении эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС

В Николаевской области провели общественные слушания по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Реализуя права граждан и их объединений на участие в рассмотрении вопросов в процессе принятия решений, связанных с использованием ядерной энергии, исходя из принципов открытости и доступности информации о своей деятельности, органы местного самоуправления зоны наблюдения ЮУАЭС при участии специалистов ОП «Южно- украинская АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» провели общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС. Активная фаза общественных слушаний началась 30 сентября. Порядок их проведения определен Постановлением КМУ от 18.07.1998 №1122.

Поводом для организации процесса общественных слушаний является завершение 10.02.2020 года проектного срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС и разработка Отчета по периодической переоценке безопасности – основного документа, на основании которого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) будет принимать решение о возможности продления срока эксплуатации энергоблока.

Процесс подготовки к общественным слушаниям по вопросам продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС включал:

- взаимные консультации ЮУАЭС и органов местного самоуправления о проведении общественных слушаний; - разработку и подготовку информационных материалов для общественности; - составление плана-графика общественных слушаний.

Общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС прошли в следующих населенных пунктах:

№ Населений пункт Дата Кількість учасників, які зареєструвалися 1 с. Мигія 30.09.2019 68 2 с. Благодатне 7.10.2019 70 3 смт Братське 10.10.2019 134 4 смт Олександрівка 18.10.2019 44 5 с. Бузьке 19.10.2019 53 6 смт Арбузинка 22.10.2019 76 7 смт Доманівка* 23.10.2019 78 8 м. Вознесенськ 24.10.2019 131 9 с. Прибужжя 25.10.2019 84 10 м. Южноукраїнськ 31.10.2019 577

Аудиозаписи проведенных слушаний можно прослушать, а со списками участников ознакомиться на сайте ЮУАЭС. Программа мероприятия включала:

- презентацию материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС; - ответы на вопросы и замечания участников слушаний; - сбор предложений, вопросов и замечаний, полученных в период проведения слушаний; - осуществление аудиозаписи слушаний с целью сбора и обработки поставленных вопросов, высказанных замечаний и предложений общественности.

Всем участникам общественных слушаний были предоставлены пакеты информационных материалов:

- бланк регистрации вопросов; - информационные буклеты «Выводы фактора безопасности №14 «Воздействие на окружающую среду» Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №3 ЮУАЭС», «Экологическая политика ГП «НАЭК «Энергоатом», Инвестиционная политика ГП «НАЭК «Энергоатом» и другие информационные материалы.

Заключительная фаза общественных слушаний включает:

- систематизацию и анализ полученных в процессе слушаний вопросов, замечаний и предложений; подготовку ответов на них специалистов; разработку «Книги вопросов и ответов»; - составление по результатам общественных слушаний окончательного отчета для использования полученных материалов в дальнейшей работе ЮУАЭС; - обнародование результатов общественных слушаний путем размещения Отчета и, как его составляющей, «Книги вопросов и ответов» на сайте ЮУАЭС; - предоставление печатных копий Отчета органам местного самоуправления, которые организовали общественные слушания на своих территориях, и органу государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Для получения дальнейшей информации о результатах процесса общественных слушаний приглашаем посещать веб-сайт ОП «Южно-Украинская АЭС».