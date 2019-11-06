На Николаевщине прошли общественные слушания о продлении эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС

В Николаевской области провели общественные слушания по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.
Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.
Реализуя права граждан и их объединений на участие в рассмотрении вопросов в процессе принятия решений, связанных с использованием ядерной энергии, исходя из принципов открытости и доступности информации о своей деятельности, органы местного самоуправления зоны наблюдения ЮУАЭС при участии специалистов ОП «Южно- украинская АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» провели общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС. Активная фаза общественных слушаний началась 30 сентября. Порядок их проведения определен Постановлением КМУ от 18.07.1998 №1122.
Поводом для организации процесса общественных слушаний является завершение 10.02.2020 года проектного срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС и разработка Отчета по периодической переоценке безопасности – основного документа, на основании которого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) будет принимать решение о возможности продления срока эксплуатации энергоблока.
Процесс подготовки к общественным слушаниям по вопросам продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС включал:
- взаимные консультации ЮУАЭС и органов местного самоуправления о проведении общественных слушаний;
- разработку и подготовку информационных материалов для общественности;
- составление плана-графика общественных слушаний.
Общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС прошли в следующих населенных пунктах:
|
№
|
Населений пункт
|
Дата
|
Кількість учасників, які зареєструвалися
|
1
|
с. Мигія
|
30.09.2019
|
68
|
2
|
с. Благодатне
|
7.10.2019
|
70
|
3
|
смт Братське
|
10.10.2019
|
134
|
4
|
смт Олександрівка
|
18.10.2019
|
44
|
5
|
с. Бузьке
|
19.10.2019
|
53
|
6
|
смт Арбузинка
|
22.10.2019
|
76
|
7
|
смт Доманівка*
|
23.10.2019
|
78
|
8
|
м. Вознесенськ
|
24.10.2019
|
131
|
9
|
с. Прибужжя
|
25.10.2019
|
84
|
10
|
м. Южноукраїнськ
|
31.10.2019
|
577
Аудиозаписи проведенных слушаний можно прослушать, а со списками участников ознакомиться на сайте ЮУАЭС. Программа мероприятия включала:
- презентацию материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС;
- ответы на вопросы и замечания участников слушаний;
- сбор предложений, вопросов и замечаний, полученных в период проведения слушаний;
- осуществление аудиозаписи слушаний с целью сбора и обработки поставленных вопросов, высказанных замечаний и предложений общественности.
Всем участникам общественных слушаний были предоставлены пакеты информационных материалов:
- бланк регистрации вопросов;
- информационные буклеты «Выводы фактора безопасности №14 «Воздействие на окружающую среду» Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №3 ЮУАЭС», «Экологическая политика ГП «НАЭК «Энергоатом», Инвестиционная политика ГП «НАЭК «Энергоатом» и другие информационные материалы.
Заключительная фаза общественных слушаний включает:
- систематизацию и анализ полученных в процессе слушаний вопросов, замечаний и предложений; подготовку ответов на них специалистов; разработку «Книги вопросов и ответов»;
- составление по результатам общественных слушаний окончательного отчета для использования полученных материалов в дальнейшей работе ЮУАЭС;
- обнародование результатов общественных слушаний путем размещения Отчета и, как его составляющей, «Книги вопросов и ответов» на сайте ЮУАЭС;
- предоставление печатных копий Отчета органам местного самоуправления, которые организовали общественные слушания на своих территориях, и органу государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.
Для получения дальнейшей информации о результатах процесса общественных слушаний приглашаем посещать веб-сайт ОП «Южно-Украинская АЭС».