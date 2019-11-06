На Николаевщине прошли общественные слушания о продлении эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС

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В Николаевской области провели общественные слушания по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Реализуя права граждан и их объединений на участие в рассмотрении вопросов в процессе принятия решений, связанных с использованием ядерной энергии, исходя из принципов открытости и доступности информации о своей деятельности, органы местного самоуправления зоны наблюдения ЮУАЭС при участии специалистов ОП «Южно- украинская АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» провели общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС. Активная фаза общественных слушаний началась 30 сентября. Порядок их проведения определен Постановлением КМУ от 18.07.1998 №1122.

Поводом для организации процесса общественных слушаний является завершение 10.02.2020 года проектного срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС и разработка Отчета по периодической переоценке безопасности – основного документа, на основании которого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) будет принимать решение о возможности продления срока эксплуатации энергоблока.

Процесс подготовки к общественным слушаниям по вопросам продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС включал:

- взаимные консультации ЮУАЭС и органов местного самоуправления о проведении общественных слушаний;

- разработку и подготовку информационных материалов для общественности;

- составление плана-графика общественных слушаний.

Общественные слушания по рассмотрению материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС прошли в следующих населенных пунктах:

Населений пункт

Дата

Кількість учасників, які зареєструвалися

1

 с. Мигія

 30.09.2019

68

2

 с. Благодатне

 7.10.2019

70

3

 смт Братське

 10.10.2019

134

4

 смт Олександрівка

 18.10.2019

44

5

 с. Бузьке

 19.10.2019

53

6

 смт Арбузинка

 22.10.2019

76

7

 смт Доманівка*

 23.10.2019

78

8

 м. Вознесенськ

 24.10.2019

131

9

 с. Прибужжя

 25.10.2019

84

10

 м. Южноукраїнськ

 31.10.2019

577

Аудиозаписи проведенных слушаний можно прослушать, а со списками участников ознакомиться на сайте ЮУАЭС. Программа мероприятия включала:

- презентацию материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС;

- ответы на вопросы и замечания участников слушаний;

- сбор предложений, вопросов и замечаний, полученных в период проведения слушаний;

- осуществление аудиозаписи слушаний с целью сбора и обработки поставленных вопросов, высказанных замечаний и предложений общественности.

Всем участникам общественных слушаний были предоставлены пакеты информационных материалов:

- бланк регистрации вопросов;

- информационные буклеты «Выводы фактора безопасности №14 «Воздействие на окружающую среду» Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №3 ЮУАЭС», «Экологическая политика ГП «НАЭК «Энергоатом», Инвестиционная политика ГП «НАЭК «Энергоатом» и другие информационные материалы.

Заключительная фаза общественных слушаний включает:

- систематизацию и анализ полученных в процессе слушаний вопросов, замечаний и предложений; подготовку ответов на них специалистов; разработку «Книги вопросов и ответов»;

- составление по результатам общественных слушаний окончательного отчета для использования полученных материалов в дальнейшей работе ЮУАЭС;

- обнародование результатов общественных слушаний путем размещения Отчета и, как его составляющей, «Книги вопросов и ответов» на сайте ЮУАЭС;

- предоставление печатных копий Отчета органам местного самоуправления, которые организовали общественные слушания на своих территориях, и органу государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Для получения дальнейшей информации о результатах процесса общественных слушаний приглашаем посещать веб-сайт ОП «Южно-Украинская АЭС».

Вадим Богданов

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